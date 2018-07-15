هاري كين هداف كأس العالم 2018

المصدر: وكالات

توج النجم الانجليزي، هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الانجليزي بجائزة (الحذاء الذهبي)، التي يتم منحها لأفضل هداف في بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018.

أحرز كين ستة أهداف في النسخة الحالية للبطولة، متفوقا بفارق هدفين على أقرب ملاحقيه البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسيان كيليان مبابي وانطوان جريزمان والبلجيكي روميلو لوكاكو والروسي دينيس تشيريشيف، الذين تقاسموا المركز الثاني.

وبات كين ثاني لاعب من انجلترا يفوز بجائزة هداف المونديال بعد الأسطورة جاري لينيكر، الذي أحرز نفس العدد من الأهداف في نسخة المسابقة عام 1986 بالمكسيك.