مفاجأة لصلاح في عيد ميلاده

فاجأت مجموعة من المشجعين الشيشان، نجم المنتخب المصري، محمد صلاح، لدى عودته إلى الفندق الذي يقيم فيه المنتخب في غروزني عاصمة الشيشان، بعد المباراة أمام أوروغواي، السبت.

ورسم الشبان ابتسامة عريضة على وجه صلاح من خلال الاحتفال بعيد ميلاده السادس والعشرين الذي يصادف في 15 يونيو، بكعكة تزن 100 كلغ وتحمل العلم المصري وحذاء ذهبيا، بحسب سكاي نيوز.

وابتسم صلاح وعانق زملاءه على وقع أغنية "عيد ميلاد سعيد" باللغتين الإنجليزية والعربية، قبل أن يطفئ الشموع ويتوجه إلى غرفته.