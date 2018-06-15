الجماهير فاكهة الكرة في المونديال

تعد الجماهير فاكهة كرة القدم في مونديال روسيا.
ونعرض لكم بعض الفيديوهات للجماهير السعودية والأرجنتينية.
جماهير #السعودية.. حب وولاء للملك سلمان#روسيا2018#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/FkgGE65nn8— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 15, 2018
احتفالات جماهير #الأرجنتين في شوارع #موسكو#روسيا2018#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/tKt9H8k3WM— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 15, 2018
جماهير #السعودية حاضرة بقوة في #مونديال_روسيا#روسيا2018#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/uduq2KlnO3— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 15, 2018
جماهير المونديال تحول #موسكو إلى كرنفال رياضي مبهر#روسيا2018#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/R49F40Xupq— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 15, 2018