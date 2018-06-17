تعرف على سيرة المنتخب السويسري

المصدر: البيان الإلكتروني

سيرة وتاريخ المنتخب السويسري..

- تأسيس الاتحاد المحلي: 1895

- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا - FIFA): 1904

- الانضمام للاتحاد الأوروبي (يويفا - UEFA): 1954

- أشهر ألقابه: "Scweizer Nati"

- أول مباراة دولية: أمام فرنسا (0-1)، باريس، 12 فبراير 1905

- أكبر فوز: على ليتوانيا (9-0)، باريس، 25 مايو 1924

- أكبر خسارة: أمام إنجلترا (0-9)، بازل، 20 مايو 1909

وأمام هنغاريا (0-9)، 29 أكتوبر 1911

- المشاركات في نهائيات كأس العالم: 10 (أول مرة 1934)

- ألقاب عالمية: لا يوجد

- ألقاب قارية: لا يوجد

- تصنيفه في الفيفا: 8 (23 نوفمبر 2017)

- أفضل تصنيف: 3 (أغسطس 1993)

- أسوأ تصنيف: 83 (ديسمبر 1998)

- الهداف التاريخي: ألكسندر فراي (42 هدفا)

- الأكثر مشاركة: هاينز هيرمان (118 مباراة)

- المدرب: البوسنة فلاديمير بيتكوفيتش.

شق المنتخب السويسري طريقه إلى مونديال روسيا، عبر الملحق الأوروبي المكمل، على حساب نظيره الإيرلندي الشمالي، بعد فوزه عليه بهدف وحيد، في عقر داره، في لقاء الذهاب، الذي جمعهما 9 نوفمبر 2017، وتعادله معه من دون أهداف، بعد ثلاثة أيام، في مباراة الإياب.

وكانت بداية رحلة منتخب سويسرا مثالية في التصفيات، فقد استهل مشواره بفوز ثمين على المرشح الأبرز لصدارة المجموعة، ضيفه البرتغالي بهدفين نظيفين، وواصل سلسلة انتصاراته التي امتدت لـ 9 مباريات، قبل أن يتجرع مرارة الهزيمة الأولى والأخيرة، ومن نفس الكأس، التي أذاق منها نظيره البرتغالي (0-2)، الذي احتل صدارة المجموعة بفارق ألهداف، وتأهل مباشرة إلى المونديال. بينما اضطر السويسريون لخوض الملحق المكمل، بعد أن اكتفوا بالمركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 27 نقطة أيضا، مسجلين 23 هدفا، وتلقت شباكهم 7 أهداف، مقابل 32 أحرزها البرتغاليون، ودخل مرماهم أربعة أهداف فقط.

- وفيما يلي نتائج سويسرا في تصفيات أوروبا:

الثلاثاء 6 سبتمبر 2016:

سويسرا – البرتغال (2-0)

الجمعة 7 أكتوبر 2016:

هنعاريا – سويسرا (2-3)

الاثنين 10 أكتوبر 2016:

أندورا – سو يسرا (1-2)

الأحد 13 نوفمبر 2016:

سويسرا – جزر فارو (2-0)

السبت 25 مارس 2017:

سويسرا – لاتفيا (1-0)

الجمعة 9 يونيو 2017:

جزر فارو – سويسرا (0-2)

الخميس 31 أغسطس 2017:

سويسرا – أندورا (3-0)

الأحد 3 سبتمبر 2017:

لاتفيا – سويسرا (0-3)

السبت 7 أكتوبر 2017:

سويسرا – هنغاريا (5-2)

الثلاثاء 10 أكتوبر 2017:

البرتغال - سويسرا (2-0).