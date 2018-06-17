تعرف على سيرة المنتخب المكسيكي

المصدر: البيان الإلكتروني

سيرة وتاريخ المنتخب المكسيكي..

- تأسيس الاتحاد المحلي: 1927

- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا): 1927

- الانضمام لاتحاد الكونكاكاف: 1961

- أشهر ألقابه: "إل تري"

- أول مباراة دولية: أمام غواتيمالا (3-2)، غواتيمالا 1 يناير 1923

- أكبر فوز: على البهاما (13-0)، تولوكا – المكسيك 28 أبريل 1987

- أكبر خسارة: أمام إنجلترا (0-8)، لندن 10 مايو 1961

- المشاركات في نهائيات كأس العالم: 15 مرة آخرها 2014

- ألقاب عالمية: لا يوجد

- ألقاب قارية (الكأس الذهبية): 10 مرات

- كأس القارات: مرة واحدة 1999

- الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية "لندن 2012"

- تصنيفه في الفيفا: 16 (23 نوفمبر 2017)

- أفضل تصنيف: 4 (مارس 1998)

- أسوأ تصنيف: 33 (يونيو 2009)

- الهداف التاريخي: خاريد بورغيتي (46 هدفا)

- الأكثر مشاركة: كلاوديو سواريز (178 مباراة)

- المدرب: خوان كارلوس أوزوريو.

بدأ المنتخب المكسيكي مشواره في تصفيات قارة أميركا الشمالية وجزر الكاريبي منطقة (الكونكاكاف) من دور المجموعات (الدور الرابع)، واحتل المركز الأول في المجموعة الأولى، برصيد 16 نقطة، إثر فوزه على كل من كندا والسلفادور ذهابا وإيابا، وتغلبه على هندوراس ذهابا، قبل أن يتعادلا في لقاء الإياب، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة.

كما تصدرت المكسيك قائمة الترتيب العام للمرحلة الأخيرة (الدوري)، برصيد 21 نقطة، كانت حصيلة 6 انتصارات وثلاثة تعادلات، مقابل خسارة واحدة، جاءت في الجولة الأخيرة أمام هندوراس، عندما كانت قد حجزت، مبكرا، مقعدا لها في مونديال 2018.

- وفيما يلي نتائج المكسيك في دور المجموعات:

السبت 14 نوفمبر 2015:

المكسيك – السلفادور (3-0):

الأربعاء 18 نوفمبر 2015:

الهندوراس – المكسيك (0-2)

السبت 26 مارس 2016:

كندا – المكسيك (0-3)

الأربعاء 30 مارس 2016:

المكسيك – كندا (2-0)

السبت 3 سبتمبر 2016:

السلفادور – المكسيك (1-3)

الأربعاء 7 سبتمبر 2016:

المكسيك – الهندوراس (0-0).

وفيما يلي نتائج المكسيك في دور المجموعات:

السبت 12 نوفمبر 2016:

الولايات المتحدة الأميركية – المكسيك (1-2)

الأربعاء 16 نوفمبر 2016:

بنما – المكسيك (0-0)

السبت 25 مارس 2017:

المكسيك – كوستاريكا (2-0)

الأربعاء 29 مارس 2017:

ترينيداد وتوباغو – المكسيك (0-1)

الجمعة 9 يونيو 2017

المكسيك – الهندوراس (3-0)

الاثنين 12 يونيو 2017:

المكسيك – الولايات المتحدة الأمريكية (1-1)

السبت 2 سبتمبر 2017:

المكسيك – بنما (1-0)

الأربعاء 6 سبتمبر 2017:

كوستاريكا – المكسيك (1-1)

السبت 7 أكتوبر 2017:

المكسيك - ترينيداد وتوباغو (3-1)

الأربعاء 11 أكتوبر 2017:

الهندوراس – المكسيك (3-2).