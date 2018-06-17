تعرف على تاريخ منتخب كوستاريكا

المصدر: البيان الإلكتروني

تاريخ منتخب كوستاريكا..

- تأسيس الاتحاد المحلي: 1921

- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا): 1927

- الانضمام لاتحاد أميركا الشمالية (كونكاكاف): 1962

- أشهر ألقابه: " لوس تيكووس - Los Ticos"

- أول مباراة دولية: أمام السلفادور (7-0)، غواتيمالا 14 سبتمبر 1921

- أكبر فوز: على بورتو ريكو (12-0)، كولومبيا 10 ديسمبر 1946

- أكبر خسارة: أمام المكسيك (7-0)، مكسيكو 17 أغسطس 1975

- المشاركات في نهائيات كأس العالم: 5 (أول مرة 1990)

- ألقاب عالمية: لا يوجد

- ألقاب قارية (الكأس الذهبية): 3 (1963، 1969، 1989)

- تصنيفه في الفيفا: 26 (23 نوفمبر 2017)

- أفضل تصنيف: 13 (فبراير ومارس 2015)

- أسوأ تصنيف: 93 (يوليو 1996)

- الهداف التاريخي: رولاندو فونسيكا (47 هدفا)

- الأكثر مشاركة: والتر سينتينو (137 مباراة)

- المدرب: باولو وانشوب.

بدأ مشوار منتخب كوستاريكا، في تصفيات مونديال 2018، يوم السبت 14 نوفمبر 2015، من دور المجموعات مباشرة، أي بعد ثلاثة أدوار تمهيدية، وبلغ مرحلة الدوري "الحاسم"، برفقة وصيفه البنمي، بعد أن تصدر قائمة المجموعة الثانية، برصيد 16 نقطة، حصدها من خمسة انتصارات ومقابل تعادل وحيد، وسجل لاعبوه 11 هدفا، مقابل ثلاثة أهدف استقبلتها شباكهم.

نحج منتخب كوستاريكا في التأهل إلى مونديال روسيا، بعد أن احتل المركز الثاني في الدوري النهائي، برصيد 16 نقطة، ليرافق نظيره المكسيكي، صاحب مركز الصدارة برصيد 21 نقطة، ومنتخب بنما "مفاجأة" التصفيات، الذي حل في المرتبة الثالثة، وتأهل لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم.

وأحرز لاعبو منتخب "لوس تيكووس – وهو مصطلح عامي يطلق على مواطني كوستاريكا"، 14 هدفا، ودخل 8 أهداف مرماهم.

وفيما يلي نتائج كوستاريكا في دور المجموعات:

السبت 14 نوفمبر 2015:

كوستاريكا – هايتي (1-0)

الأربعاء 18 نوفمبر 2015:

بنما – كوستاريكا (1-2)

السبت 26 مارس 2016:

جامايكا – كوستاريكا (1-1)

الأربعاء 30 مارس 2016:

كوستاريكا – جامايكا (3-0)

السبت 3 سبتمبر 2016:

هايتي – كوستاريكا (0-1)

الأربعاء 7 سبتمبر 2016:

كوستاريكا – بنما (3-1)

وفيما يلي نتائج كوستاريكا في الدوري (النهائي):

السبت 12 نوفمبر 2016:

ترينيداد وتوباغو – كوستاريكا (0-2)

الأربعاء 16 نوفمبر 2016:

كوستاريكا - الولايات المتحدة الأمريكية (4-0)

السبت 25 مارس 2017:

المكسيك – كوستاريكا (2-0)

الأربعاء 29 مارس 2017:

الهندوراس – كوستاريكا (1-1)

الجمعة 9 يونيو 2017:

كوستاريكا – بنما (0-0)

الأربعاء 14 يونيو 2017:

كوستاريكا - ترينيداد وتوباغو (2-1)

السبت 2 سبتمبر 2017:

الولايات المتحدة الأمريكية – كوستاريكا (0-2)

الأربعاء 6 سبتمبر 2017:

كوستاريكا – المكسيك (1-1)

الأحد 8 أكتوبر 2017:

كوستاريكا – الهندوراس (1-1)

الأربعاء 11 أكتوبر 2017:

بنما – كوستاريكا (2-1).