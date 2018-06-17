تعرف على تاريخ المنتخب الصربي

المصدر: البيان الإلكتروني

سيرة وتاريخ المنتخب الصربي..

- تأسيس الاتحاد المحلي: 1919

- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا - FIFA): 1921

- الانضمام للاتحاد الأوروبي (يويفا - UEFA): 1954

- أشهر ألقابه: النسور

- أول مباراة دولية: يوغسلافيا (سابقا) أمام البرازيل (0-2)،

بورتو أليغري، البرازيل، 23 ديسمبر 1994

صربيا أمام التشيك (1-3)، التشيك 16 أغسطس 2006

- أكبر فوز: يوغسلافيا على الهند (10-1)، هلسنكي، فنلندا، 15 يوليو 1952

صربيا على أذربيجان (6-1)، باكو، 17 أكتوبر 2017

صربيا على بلغاريا (6-1)، بلغراد، 19 نوفمبر 2008

- ألقاب عالمية: لا يوجد

- ألقاب قارية: لا يوجد

- تصنيفه في الفيفا: 37 (23 نوفمبر 2017)

- الهداف التاريخي: ستيبان بوبيك (38 هدفا)

- الأكثر مشاركة: ديان ستانكوفيتش (103 مباراة)

تشارك صربيا للمرة الثانية في العرس الكروي الكبير كدولة مستقلة، إذ لعبت، لأول مرة، بمنتخب مستقل في نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، بعد انفصالها عن يوغوسلافيا، ومن ثم عن مونتينغرو (الجبل الأسود).

وأوقعت القرعة المنتخب الصربي ضمن المجموعة الرابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2018، إلى جانب كل من، إيرلندا، ويلز، النمسا، جورجيا، مولدوفا.

وتصدر المنتخب الصربي المجموعة، برصيد 21 نقطة، من ستة انتصارات وثلاثة تعادلات، مقابل خسارة وحيدة، وسجل لاعبوه 20 هدفا، مقابل 10 أهداف دخل مرماهم.

وفيما يلي نتائج صربيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا:

الاثنين 5 سبتمبر 2016:

صربيا – إيرلندا (2-2)

الخميس 6 أكتوبر 2016:

مولدوفا – صربيا (0-3)

الأحد 9 أكتوبر 2016:

صربيا – النمسا (3-2)

السبت 12 نوفمبر 2016:

ويلز – صربيا (1-1)

الجمعة 24 مارس 2017:

جورجيا – صربيا (1-3)

الأحد 11 يونيو 2017:

صربيا – ويلز (1-1)

السبت 2 سبتمبر 2017:

صربيا – مولدوفا (3-0)

الثلاثاء 5 سبتمبر 2017:

إيرلندا – صربيا (0-1)

الجمعة 6 أكتوبر 2017:

النمسا – صربيا (3-2)

الاثنين 9 أكتوبر 2017:

صربيا – جورجيا (1-0).