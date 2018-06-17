تعرف على تاريخ مهد كرة القدم " إنجلترا"

المصدر: البيان الإلكتروني

سيرة وتاريخ المنتخب الإنجليزي بطل مونديال 1966..

- تأسيس الاتحاد المحلي: 1863

- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا): 1905

- الانضمام للاتحاد الأوروبي: 1954

- أشهر ألقابه: الأسود الثلاثة

- أول مباراة دولية: أمام اسكتلندا، غلاسكو 30 نوفمبر 1872

- أكبر فوز: على إيرلندا (13-0)، بلفاست 18 فبراير 1882

- أكبر خسارة: أمام هنغاريا (1-7)، بودابست 23 مايو 1954

- المشاركات في نهائيات كأس العالم: 14 مرة (أول مرة 1950)

- ألقاب عالمية: مونديال إنجلترا 1966

- ألقاب قارية: لا يوجد

- تصنيفه في الفيفا: 15 (23 نوفمبر 2017)

- أفضل تصنيف: 3 (أغسطس 2012)

- أسوأ تصنيف: 27 (شباط 1998)

- الهداف التاريخي: واين روني (53 هدفا)

- الأكثر مشاركة: الحارس بيتر شيلتون (125 مباراة)

- المدرب: غاريت ساوغيت.

توجت إنجلترا "مهد كرة القدم"، التي لعبت مباراتها الدولية الأولى قبل حوالي 140 عاما، مرة واحدة فقط في تاريخها بلقب بطلة كأس العالم، وكان ذلك، في عام 1966، في البطولة التي أقيمت على أراضيها وبين جماهيرها. ومنذ ذلك، الوقت يدخل منتخب الأسود الثلاثة منافسات المونديال كأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، فصفوفه لم تخل يوما من اللاعبين البارزين، لكنه سرعان ما كان يخيب الآمال في كل مرة. ولم يكن مونديال البرازيل 2014، استثناء، فقد خرج منتخب الأسود الثلاثة من الدور الأول، بعد منيت بهزيمتين متتاليتين أمام كل من إيطاليا، والأورغواي، وبنتيجة واحدة (1-2)، مقابل تعادل مع كوستاريكا من دون أهداف.

أنهى منتخب إنجلترا التصفيات بشكل جيد، فقد حقق 8 انتصارات، مقابل تعاديلن، ومن دون أن يتعرض لأي هزيمة، ليتأهل من المركز الأول ومبكرا، إلى مونديال روسيا 2018.

وتصدرت منتخب ألسود الثلاثة قائمة المجموعة السادسة (F)، من التصفيات الأوروبية، برصيد 26 نقط، وأحرز لاعبو 18 هدفا في 10 مباريات، مقابل ثلاثة أهداف فقط دخلت مرماهم.

- وفيما يلي نتائج إنجلترا في التصفيات الأوروبية:

الأحد 4 سبتمبر 2016:

سلوفاكيا – إنجلترا (0-1)

السبت 8 أكتوبر 2016:

إنجلترا – مالطا (2-0)

الثلاثاء 11 أكتوبر 2016:

سلوفينيا – إنجلترا (0-0)

الجمعة 11 نوفمبر 2016:

إنجلترا – اسكتلندا (3-0)

الأحد 26 مارس 2017:

إنجلترا – ليتوانيا (2-0)

السبت 10 يونيو 2017:

اسكتلندا – إنجلترا (2-2)

الجمعة 1 سبتمبر 2017:

مالطا – إنجلترا (0-4)

الاثنين 4 سبتمبر 2017:

إنجلترا – سلوفاكيا (2-1)

الخميس 5 أكتوبر 2017:

إنجلترا – سلوفينيا (1-0)

الأحد 8 أكتوبر 2017:

ليتوانيا – إنجلترا (0-1).