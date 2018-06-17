تعرف على تاريخ حامل اللقب "ألمانيا"

المصدر: البيان الإلكتروني

سيرة وتاريخ المنتخب الألماني حامل اللقب..

تأسيس الاتحاد المحلي: 1900

- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا): 1904

- الانضمام للاتحاد الأوروبي: 1954

- أشهر ألقابه: المانشافت

- أول مباراة دولية: أمام سويسرا (3-5)، بازل 5 أبريل 1908

- أكبر فوز: على روسيا الامبراطورية (16-0)، ستوكهولم 1 يوليو 1912

- أكبر خسارة: أمام إنجلترا (0-9)، أوكسفورد 16 مارس 1909

- المشاركات في نهائيات كأس العالم: 18 (أول مرة 1934)

- ألقاب عالمية: 4 (1954، 1974، 1990، 2014)

- ألقاب قارية: 3 (1972، 1980، 1996)

- تصنيفه في الفيفا: 1 (نوفمبر 2017)

- أفضل تصنيف: 1 (10 مرات)

- أسوأ تصنيف: 22 (مارس 2006)

- الهداف التاريخي: ميروسلاف كلوزه (71 مباراة)

- الأكثر مشاركة: لوثار ماتيوس (150 مباراة)

- المدرب: يواخيم لوف

أبهر المانشافت الألماني العالم بأدائه في مونديال البرازيل 2014، وخاصة في الدور قبل النهائي، عندما ألحق هزيمة تاريخية بنظيره البرازيلي (7-1)، على ملعب "جوفيرنادور ماجاليس"، أمام أكثر من 58 ألف متفرج. ومن ثم توج باللقب على حساب نظيره الأرجنتيني، بفوز عليه، في المباراة النهائية، بهدف قاتل، جاء قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الإضافي الثاني، وحمل توقيع اللاعب ماريو غوتزه.

حقق المنتخب الألماني انتصارا تلو الآخر في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وتصدر قائمة المجموعة الثالثة، بالعلامة الكاملة، برصيد 30 نقطة، وأحرز لاعبو المانشافت 43 هدفا، مقابل 4 أهداف فقط دخلت مرماهم.

- وفيما يلي نتائج مباريات ألمانيا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2018:

الأحد 4 سبتمبر 2016:

النرويج – ألمانيا (0-3)

السبت 8 أكتوبر 2016:

ألمانيا – التشيك (3-0)

الثلاثاء 11 أكتوبر 2016:

ألمانيا - إيرلندا الشمالية (2-0)

الجمعة 11 نوفمبر 2016:

سان مارينو – ألمانيا (0-8)

الأحد 26 مارس 2017:

أذربيجان – ألمانيا (1-4)

السبت 10 يونيو 2017

ألمانيا - سان مارينو (7-0)

الجمعة 1 سبتمبر 2017

التشيك – ألمانيا (1-2)

الاثنين 4 سبتمبر 2017:

ألمانيا – النرويج (6-0)

الخميس 5 أكتوبر 2017:

إيرلندا الشمالية – ألمانيا (1-3)

الأحد 8 أكتوبر 2017:

ألمانيا – أذربيجان (5-1).