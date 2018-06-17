تعرف على تاريخ منتخب السامبا

المصدر: البيان الإلكتروني

سيرة وتاريخ بطل العالم لخمس مرات "البرازيل"

- تأسيس الاتحاد المحلي: 1914

- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا): 1923

- الانضمام لاتحاد أميركا الجنوبية: 1916

- أشهر ألقابه: منتخب السامبا – السيليساو

- أول مباراة دولية: أمام الأرجنتين (0-3)، بوينس آيرس 20 أغسطس 1914

- أكبر فوز: على نيكاراغوا (14-0)، مكسيكو 17 1975

- أكبر خسارة: أمام ألمانيا (1-7)، بيلو هوريزونتي البرازيلية 8 يوليو 2014

- المشاركات في نهائيات كأس العالم: 20 مرة

- كأس العالم: 5 مرات (1958، 1962، 1970،1994، 2002)

- كوبا أمريكا: 8 (1919، 1922، 1949، 1989، 1999، 2004، 2007)

- كأس القارات: 4 (1997، 2005، 2009، 2013)

- الميدالية الذهبية لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "ريو 2016"

- تصنيفه في الفيفا: 2 (23 نوفمبر 2017)

- أفضل تصنيف: 1 (151 مرة)

- أسوأ تصنيف: 22 (حزيران 2013)

- الهداف التاريخي: بيليه (77 هدفا)

- الأكثر مشاركة: كافو (142 مباراة)

- قائد المنتخب: نيمار دا سيلفا/ داني ألفيس

- المدرب: تيتي (أدينور ليوناردو باتشي).

لم يغب منتخب السيليساو عن أي بطولة لكأس العالم، فقد شارك في الـ 20 نسخة الماضية، آخرها كانت على أراضيه، ويا ليتها لم تكن ولم يشارك فيها، فقد مني فيها بأكبر هزيمة في تاريخه، بهدف مقابل سبعة أمام ألمانيا، التي توجت فيما بعد باللقب.

أصبح منتخب البرازيل أول المتأهلين، وبجدارة، إلى نهائيات مونديال روسيا 2018، بعد أن أحرز المركز الأول في تصفيات قارة أميركا الجنوبية، برصيد 41 نقطة، وبفارق كبير وصل إلى 10 نقاط بينه وبين وصيفه الأوروغواي.

فقد حقق السيليساو 12 انتصارا في 18 مباراة، مقابل 5 تعادلات، وخسارة وحيدة كانت على يد نظيره التشيلي (0-2)، في مستهل مشواره في التصفيات، قبل أن يعود وينتقم من (لا روخا - La Roja)، ويقصيه من المونديال، بفوزه عليه بثلاثية نظيفة، في الجولة الأخيرة من التصفيات.

وسجل راقصو الساميا 41 هدفا، منها 18 هدفا بالتساوي بين كل من، قائد السيليساو نيمار دا سيلفا (مهاجم باريس سان جيرمان)، والمهاجم غابريل جيسوس (مانشستر سيتي)، ولاعب الوسط باولينيو جونيور (برشلونة)، مقابل 11 هدفا فقط دخلت مرماهم.

- وفيما يلي نتائج مباريات البرازيل، ضمن تصفيات مونديال 2018:

الجمعة 9 أكتوبر 2015:

تشيلي - البرازيل (2-0)

الأربعاء 14 أكتوبر 2015:

البرازيل – فنزويلا (3-1)

السبت 14 نوفمبر 2015:

الأرجنتين – البرازيل (1-1)

الأربعاء 18 نوفمبر 2015:

البرازيل – بيرو (3-0)

السبت 26 مارس 2016:

البرازيل – الأوروغواي (2-2)

الأربعاء 30 مارس 2016:

الباراغواي – البرازيل (2-2)

الجمعة 2 سبتمبر 2016:

الإكوادور - البرازيل (0-3)

الأربعاء 7 سبتمبر 2016:

البرازيل - كولومبيا (2-1)

الجمعة 7 أكتوبر 2016:

البرازيل - بوليفيا (5-0)

الأربعاء 12 أكتوبر 2016:

فنزويلا - البرازيل (0-2)

الجمعة 11 نوفمبر 2016:

البرازيل - الأرجنتين (3-0)

الأربعاء 16 نوفمبر 2016:

بيرو - البرازيل (0-2)

الجمعة 24 مارس 2017:

الأوروغواي - البرازيل (1-4)

الأربعاء 29 مارس 2017:

البرازيل - الباراغواي (3-0)

الجمعة 1 سبتمبر 2017:

البرازيل - الإكوادور (2-0)

الثلاثاء 5 سبتمبر 2017:

كولومبيا - البرازيل (1-1)

الخميس 5 أكتوبر2017:

بوليفيا - البرازيل (0-0)

الأربعاء 11 أكتوبر 2017:

البرازيل - تشيلي (3-0).