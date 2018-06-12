تعرف على الصقور الخضر في المونديال

تاريخ وسيرة المنتخب السعودي..

- تأسيس الاتحاد المحلي: 1956

- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا): 1956

- الانضمام للاتحاد الآسيوي : 1956

- أشهر ألقابه: الصقور الخضر

- أول مباراة دولية: أمام سوريا (3-1)، بيروت 20 أكتوبر 1957

- أكبر فوز: على تيمور الشرقية (10-0)، ديلي 17 نوفمبر 2015

- أكبر خسارة: أمام الجمهورية العربية المتحدة (13-0)، الدار البيضاء 3 سبتمبر 1961

- المشاركات في نهائيات كأس العالم: 4 مرات (1994، 1998، 2002، 2006)

- ألقاب عالمية: لا يوجد

- ألقاب قارية (كأس آسيا): 3 مرات (1984، 1988، 1996)

- تصنيفه في الفيفا: 63 (23 نوفمبر 2017)

- أفضل تصنيف: 21 (يوليو 2004)

- أسوأ تصنيف: 126 (ديسمبر 2012)

- الهداف التاريخي: ماجد عبد الله (71 هدفا)

- الأكثر مشاركة: الحارس محمد الدعيع (181 مباراة)

- المدرب: الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي.

بدأ منتخب "الصقور الخضر" من المرحلة الثانية مباشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، وأنهى هذه المرحلة بنجاح، فقد تصدر قائمة المجموعة الأولى، برصيد 20 نقطة، كانت حصيلة 8 انتصارات، مقابل تعادلين، وبسجل خال من الهزائم. وسجل لاعبو الأخضر 28 هدفا، وتلقت شباكهم 4 أهداف فقط. وتأهل بجدارة إلى المرحلة النهائية للتصفيات.

لم يكن الطريق أمام منتخب السعودية معبدا بالورود في المرحلة الحاسمة من التصفيات، فقد تعرض لثلاث هزائم، في 10 مباريات، مقابل 6 انتصارات وتعادل واحد، واحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 19 نقطة، وانتزع بطاقة التأهل الثانية في المجموعة المؤهلة إلى المونديال، بفارق الأهداف من نظيره الأسترالي، الذي اضطر إلى خوض ملحق الفيفا ضد صاحب المركز الرابع من تصفيات أمريكا الشمالية منطقة (الكونكاكاف). وأحرز لاعبو المنتخب السعودي 17 هدفا، في 10 مباريات ضمن هذه المرحلة، مقابل 7 أهداف دخلت مرماهم، بينما سجل لاعبو أستراليا، 16 هدفا، وتلقت شباكهم 11 هدفا.

- وفيما يلي نتائج مباريات السعودية في المرحلة الثانية من التصفيات:

الخميس 11 يونيو 2015:

السعودية – فلسطين (3-2)

الخميس 3 سبتمبر 2015:

السعودية - تيمور الشرقية (7-0)

الثلاثاء 8 سبتمبر 2015:

ماليزيا – السعودية (0-3)،

عقوبة (لعدم استكمال المباراة)

الخميس 8 أكتوبر 2015:

السعودية – الإمارات (2-1)

الاثنين 9 نوفمبر 2015:

فلسطين – السعودية (0-0

)

الثلاثاء 17 نوفمبر 2015:

تيمور الشرقية - السعودية (0-10)

الخميس 24 مارس 2016

السعودية – ماليزيا (2-0)

الثلاثاء 29 مارس 2016:

الإمارات – السعودية (1-1).

- وفيما يلي نتائج مباريات السعودية في المرحلة النهائية (الحاسمة) من التصفيات:

الخميس 1 سبتمبر 2016:

السعودية – تايلاند (1-0)

الثلاثاء 6 سبتمبر 2016:

العراق - السعودية (1-2)

الخميس 6 أكتوبر 2016:

السعودية – أستراليا (2-2)

الثلاثاء 11 أكتوبر 2016:

السعودية – الإمارات (3-0)

الثلاثاء 15 نوفمبر 2016:

اليابان – السعودية (2-1)

الخميس 23 مارس 2017:

تايلاند – السعودية (0-3)

الثلاثاء 28 مارس 2017:

السعودية – العراق (1-0)

الخميس 8 يونيو 2017:

أستراليا – السعودية (3-2)

الثلاثاء 29 أغسطس 2017:

الإمارات – السعودية (2-1)

الثلاثاء 5 سبتمبر 2017:

السعودية – اليابان (1-0).