تعرف على فراعنة مصر في المونديال

تاريخ وسيرة المنتخب المصري..

- تأسيس الاتحاد المحلي: 1921

- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا - FIFA): 1923

- الانضمام للاتحاد الإفريقي (كاف - CAF): 1957

- أشهر ألقابه: الفراعنة

- أول مباراة دولية: أمام إيطاليا (1-2)، جينت، بلجيكا، 28 أغسطس 1920

- أكبر فوز: الجمهورية العربية المتحدة على لاوس (15-0)، جاكرتا، إندونيسيا، نوفمبر 1963

- أكبر خسارة: أمام إيطاليا (3-11)، أمستردام، هولندا 10 يونيو 1928

- المشاركات في نهائيات كأس العالم: 3 (أول ظهور 1934)

- ألقاب عالمية: لا يوجد

- ألقاب قارية (كأس إفريقيا): 7 (1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010)

- تصنيفه في الفيفا: 31 (23 نوفمبر 2017)

- أفضل تصنيف: 9 (يونيو 2010)

- أسوأ تصنيف: 75 (مارس 2013)

- الهداف التاريخي: حسام حسن (69 هدفا)

- الأكثر مشاركة: أحمد حسن (184 مباراة)

- المدرب: الأرجنتيني هيكتور كوبر.

بدأ منتخب الفراعنة مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا، الجمعة 13 نوفمبر 2015، بهزيمة مفاجئة خارج أرضه أمام مضيفه التشادي (0-1)، وذلك، في لقاء الذهاب الذي جمعهما، ضمن المرحلة الثانية. لكنه تمكن من الثأر لخسارته، بعد ثلاثة أيام، بفوز ساحق على ضيفه التشادي (4-0)، في مباراة الإياب، ليبلغ المرحلة النهائية من التصفيات.

ولعب منتخب مصر في المجموعة الخامسة "السهلة نسبيا"، إلى جانب كل من، أوغندا، غانا، والكونغو.

وحجزت مصر مقعدا لها، مبكرا، في مونديال 2018، قبل جولة من التصفيات، عقب فوز دراماتيكي على ضيفتها الكونغو (2-1)، فقد افتتح نجمها محمد صلاح التسجيل، عند الدقيقة 63، ورد الضيوف بهدف التعادل في الوقت القاتل (د. 87)، لكن الفرعون صلاح اقتنص هدف الفوز، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، من ضربة جزاء، حصل عليها زميله تريزيغه.

وتصدر الفراعنة قائمة المجموعة، برصيد 13 نقطة، حصدوها من أربعة انتصارات وتعادل، مقابل خسارة واحدة، ومن دون أن يتعرض لأي هزيمة، وأحرزوا 8 أهداف، بينما دخل مرماهم أربعة أهداف.

- وفيما يلي نتائج مصر في تصفيات المرحلة النهائية:

الأحد 9 أكتوبر 2016:

الكونغو – مصر (1-2)

الأحد 13 نوفمبر 2016:

مصر – غانا (2-0)

الخميس 31 أغسطس 2017:

أوغندا – مصر (1-0)

الثلاثاء 5 سبتمبر 2017:

مصر – أوغندا (1-0)

الأحد 8 أكتوبر 2017:

مصر - الكونغو (2-1)

الأحد 12 نوفمبر 2017:

غانا – مصر (1-1).