تعرف على تاريخ نسور قرطاج

تاريخ وسيرة المنتخب التونسي..

- تأسيس الاتحاد المحلي: 1956

- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا - FIFA): 1960

- الانضمام للاتحاد الإفريقي (كاف - CAF): 1960

- أشهر ألقابه: نسور قرطاج

- أول مباراة دولية: أمام الجزائر (1-2)، 1 يونيو 1957

- أكبر فوز: على تايوان (8-1)، 18 أغسطس 1960

وعلى جيبوتي (8-1)، 12 يونيو 2015

وعلى توغو (7-0)، 17 سبتمبر 2000

وعلى ملاوي (7-0)، 26 مارس 2005

- أكبر خسارة: أمام هنغاريا (10-1)، 24 يوليو 1960

- المشاركات في نهائيات كأس العالم: 5 (أولها 1978)

- ألقاب عالمية: لا يوجد

- ألقاب قارية (كأس إفريقيا): بطل نسخة 2004

- تصنيفه في الفيفا: 27 (23 نوفمبر 2017)

- أفضل تصنيف: 19 (فبراير 1998)

- أسوأ تصنيف: 65 (يونيو 2010)

- الهداف التاريخي: عصام جمعة (36 هدفا)

- الأكثر مشاركة: الصادق ساسي (116 مباراة)

- المدرب: نبيل معلول.

يعود منتخب "نسور قرطاج" لإطلالة دولية خامسة في تاريخه، والأولى منذ مونديال ألمانيا 2006.

بدأت رحلة منتخب تونس في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، يوم الجمعة 13 نوفمبر2015، عندما حل ضيفا على نظيره الموريتاني، وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد. وجدد فوزه عليه بعد أربعة أيام من ذلك أيضا، وبالنتيجة ذاتها، ليبلغ المرحلة النهائية من التصفيات.

ولعب منتخب "نسور قرطاج"، ضمن المجموعة الأولى للمرحلة "الحاسمة" النهائية من التصفيات الإفريقية، إلى جانب كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيا وغينيا.

وتصدر تونس قائمة المجموعة، برصيد 14 نقطة، حصدتها من أربعة انتصارات، وتعادلين، من دون أن تتعرض لأي خسارة، وأحرز التونسيون 10 أهداف، مقابل 4 أهداف دخلت مرماهم.

- وفيما يلي نتائج تونس في المرحلة "الحاسمة" النهائية لتصفيات إفريقية المؤهلة إلى مونديال روسيا:

الأحد 9 أكتوبر 2016:

تونس – غينيا (2-0)

الجمعة 11 نوفمبر 2016:

ليبيا – تونس (0-1)

الجمعة 1 سبتمبر 2017:

تونس – جمهورية الكونغو (2-1)

الثلاثاء 5 سبتمبر 2017:

جمهورية الكونغو – تونس (2-2)

السبت 7 أكتوبر 2017

غينيا – تونس (1-3)

السبت 11 نوفمبر 2017:

تونس – ليبيا (0-0).