تعرف على تاريخ أسود الأطلسي

تاريخ وسيرة المنتخب المغربي..

- تأسيس الاتحاد المحلي: 1956

- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا - FIFA): 1960

- الانضمام لاتحاد الإفريقي (كاف - CAF): 1959

- أشهر ألقابه: أسود الأطلس

- أول مباراة دولية: أمام العراق (3-3)، لبنان، 19 أكتوبر 1957

- أكبر فوز: على السعودية (13-1)، الدار البيضاء، 3 سبتمبر 1961

- أكبر خسارة: أمام هنغاريا (0-6)، طوكيو، اليابان، 11 أكتوبر 1964

- المشاركات في نهائيات كأس العالم: 5 (أول ظهور 1970)

- ألقاب عالمية: لا يوجد

- ألقاب قارية (كأس إفريقيا): بطل نسخة 1976

- تصنيفه في الفيفا: 40 (23 نوفمبر 2017)

- أفضل تصنيف: 10 (أبريل 1998)

- أسوأ تصنيف: 95 (سبتمبر 2010)

- الهداف التاريخي: أحمد فرس (42 هدفا)

- الأكثر مشاركة: نور الدين النيبت (115 مباراة)

- المدرب: الفرنسي هيرفيه رينار (Hervé Renard).

عاد منتخب "أسود الأطلس" للمشاركة في نهائيات كأس العالم، بعد انتظار طويل دام 20 عاما، أي منذ مونديال فرنسا 1998.

بدأت رحلة المغرب في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، يوم الخميس 12 نوفمبر 2015، بمواجهة ضيفه منتخب غينيا الاستوائية، وانتهت بفوز أسود الأطلس، بهدفين نظيفين، قبل أن يخسر في لقاء الإياب، بهدف وحيد، ليصعد بنتيجة المباراتين، إلى المرحلة النهائية من التصفيات.

وأوقعت قرعة المرحلة "الحاسمة" النهائية للتصفيات الإفريقية، المغرب في المجموعة الثالثة، إلى جانب كل من، كوت ديفوار (ساحل العاج)، الغابون، ومالي.

وانتزع منتخب أسود الأطلس بطاقة العبور إلى المونديال، في الجولة الأخيرة من منتخب الأفيال الإفوارية، بعد أن روضه في عقر داره، بفوزه عليه بهدفين نظيفين، حملا توقيع كل من، نبيل درار (د. 25)، وقائد أسود الأطلس المهدي بنعطية (د. 30).

وتربع المغرب على صدارة المجموعة، برصيد 12 نقطة، حصدها من ثلاثة انتصارات، ونفس العدد من التعادلات، من دون أن يتذوق مرارة الهزيمة، كما لم تهتز شباكه في أي مباراة، ليصبح المنتخب الوحيد الذي حافظ على عذرية شباكه من بين جميع منتخبات العالم في تصفيات مونديال 2018، بينما أحرز لاعبوه 11 هدفا.

- طريق المغرب إلى مونديال روسيا 2018:

السبت 8 أكتوبر 2016:

الغابون – المغرب (0-0)

السبت 12 نوفمبر 2016:

المغرب – كوت ديفوار (0-0)

الجمعة 1 سبتمبر 2017:

المغرب – مالي (6-0)

الثلاثاء 5 سبتمبر 2017:

مالي – المغرب (0-0)

السبت 7 أكتوبر 2017:

المغرب – الغابون (3-0)

السبت 11 نوفمبر 2017:

كوت ديفوار – المغرب (0-2).