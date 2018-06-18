لوزانو: هدف ألمانيا الأفضل في حياتي

المصدر: موسكو - د ب أ

أعرب النجم المكسيكي هيرفنج لوزانو عن سعادته بفوز منتخب بلاده «التاريخي» 1 /‏ صفر على ألمانيا (حامل اللقب) أمس في مستهل مباريات المنتخبين بالمجموعة السادسة في دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في روسيا. وتحدث لوزانو عن الهدف الذي سجله في مرمى مانويل نوير، حارس مرمى ألمانيا، حيث قال «إنه أفضل هدف سجلته في حياتي بأكملها»

وقال: بذلنا أقصــى جهد ممكن لدينا اليوم، دون أي ضغوط عصبية. مضيفاً، «كنا ندرك ما يتعين علـــينا القيام به، وقمنا به. بإمكاننا الظهور بأفضل مستوى وهو ما قدمناه اليوم حقاً».