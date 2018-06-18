بولسن الشرير والبطل

المصدر: موسكو - وكالات

أكد يوسف بولسن محرز الهدف الوحيد في مباراة الدنمارك وبيرو، أنه في دقائق قليلة تحول من «الرجل السيئ» إلى «الرجل الجيد»، مشيراً إلى تسببه في ارتكاب ركلة جزاء أضاعها كريستيان كويفا.

وقال: «عندما تسببت في ركلة الجزاء. اعتقدت أنني سأظل الرجل السيئ طوال المباراة، ولكن بعد إحراز الهدف، كان علي أن أصبح الرجل الجيد، كان الأمر سريعاً، وحالفني الحظ، لذلك فأنا ممتن لهذا».

وأضاف بولسن: «كانت مباراة خاصة بالنسبة للعديد من اللاعبين، حيث كانت هذه أول مباراة لنا في كأس العالم».

وأكد: «كنا متوترين قليلاً، وكانت البداية محمومة. ولكن بقوة الإرادة والروح القتالية، قدمنا أفضل ما لدينا حتى آخر دقيقة».

مواصلاً : البطولة في بدايتها ، وكان مهما جداً أن نحصل على نقاط المباراة الأولى ، فذلك يمنح المنتخب الكثير من الراحة النفسية.