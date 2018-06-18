ديلي ألي..قلب «الأسود الثلاثة»

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي

يعتبر باميديلي جيرمين ألي (22 عاماً)، الملقب بـ«ديلي ألي»، القلب النابض لمنتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة)، وأحد مفاتيح اللعب في تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت.

انضم ديلي، وهو من أب نيجيري وأم إنجليزية، إلى منتخب «الأسود الثلاثة» في أكتوبر 2015، بعد أن راجت أخبار حول رغبة المنتخب النيجيري في ضمه إلى صفوفه، ورغم نشأته الصعبة، وافتقاده الاستقرار العائلي في طفولته، تمكن من تحقيق مسيرة كروية ناجحة مع فريقه ميلتون كينز دونز، الذي مهد له طريق النجومية والشهرة، ما دفع توتنهام هوتسبر، إلى التعاقد معه في 2 فبراير 2015 في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات لمدة خمس سنوات ونصف، مقابل 5 ملايين باوند، وبعد انتقاله إلى توتنهام، عاد ديلي ألي ميلتون بنظام الإعارة إلى نهاية الموسم، ليتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في الدرجة الثانية، ويقود فريقه للتأهل للدرجة الأولى.

وانطلقت مسيرة ديلي مع توتنهام مع بداية موسم 2015-2016، ليخطف الأنظار إليه سريعاً في البريمرليغ، ويفرض نفسه على منتخب إنجلترا الأول.

يتميز ديلي، الذي خاض مباراته الأولى مع المنتخب الأول في أكتوبر 2015، ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2016، بتنوّع مهاراته وتمريراته المتقنة، ولياقته البدنية العالية، كما يتميز بالسرعة في قيادة الهجمات المرتدة.

أقرّ لاعب توتنهام، بأن النقاش حول المدى الذي يمكن أن تذهب إليه إنجلترا في البطولة، ليس مطروحاً في معسكر المنتخب، وقال: جميعنا واثقون بأنفسنا وبمنتخبنا، بحوزتنا تشكيلة شابة، وتتمتّع بموهبة كبيرة، ولذلك، لن نصرّح عن المدى الذي نحن قادرون على الذهاب إليه في البطولة، نريد فقط أن نستمتع بوقتنا، ونكرّس كل طاقتنا بطريقة جيدة، ونقدّم أداء بالجودة التي نحن عليها فعلاً.

وأكد النجم الصاعد، على ضرورة التحلي بالثقة في مونديال روسيا، وقال في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: علينا أن نتحلى بالثقة بأنفسنا، وهناك العديد من اللاعبين في تشكيلة منتخبنا، القادرين على تقديم أداء جيد وتسجيل الأهداف، ولكن يجب أن نكون على يقظة تامة، لأنهم قادرون على الاستحواذ على الكرة منا في أي وقت، فهم يتمتعون بهذه المهارة.

وأوضح ديلي أن المنتخب الإنجليزي قادر على إيقاع الهزيمة بأي منتخب، بما في ذلك الخصم المحتمل في الدور ربع النهائي، المنتخب الألماني. وقال في هذا السياق: نجد أنفسنا قادرين على مواجهة أي فريق، بالنظر إلى تشكيلة المنتخب ولاعبيه، أتينا إلى روسيا من أجل الفوز، يجب أن يتحلّى المرء بذهنية القدرة على إيقاع الهزيمة بأي منتخب يواجهه.