غريزمان يخطف الأضواء من الدب الروسي

افتتح المنتخب الروسي لكرة القدم فعاليات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا بفوز ساحق 5 - 0. ولكن مع حلول الليل في نفس اليوم، خطف المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الأضواء من الدب الروسي بإعلانه البقاء في نادي أتلتيكو مدريد الإسباني خلال الموسم المقبل.

وفي واقعة غير مسبوقة في عالم كرة القدم، أكد المهاجم الفرنسي الدولي، عبر مقطع فيديو، أنه سيظل في صفوف أتلتيكو الموسم المقبل.

وكشف غريزمان أول من أمس عن قراره بالبقاء في أتلتيكو الموسم المقبل، وذلك رغم الاهتمام القوي من برشلونة الإسباني لضمه من أتلتيكو عن طريق سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تبلغ 100 مليون يورو (116 مليون دولار).

وحمل المقطع المصور عنوان «القرار»، حيث أوضح من خلاله غريزمان كيفية تفكيره في الأمر والصراع الذي دار بين رغبته في الرحيل عن أتلتيكو بحثا عن ألقاب جديدة والرغبة في البقاء بالفريق الذي انضم إليه في 2014 قادما من ريال سوسييداد الإسباني.

وأشارت شبكة «سكاي» التلفزيونية الرياضية إلى أن غريزمان لجأ لتصوير نهايتين مختلفتين لهذا المقطع ؛ الأولى يقول فيها أنه سيترك أتلتيكو، والثانية هي التي أذيعت حيث يقول فيها إنه سيظل في الفريق المدريدي.

ويتواجد غريزمان حاليا مع المنتخب الفرنسي بمعسكره في روسيا لخوض نهائيات كأس العالم.

وقال غريزمان /‏‏‏27 عاما/‏‏‏: «قررت البقاء».

وأوضح: «كلهم كانوا يقولون لي أن أرحل. والجميع في أتلتيكو كانوا يعتقدون أنني وقعت عقدا مع برشلونة والأمر لم يكن هكذا».

وأضاف: «بذلوا كل ما هو ممكن ليواصل الفريق تقدمه. ولهذا، أصبحت لدينا فرصة أكبر للفوز بلقب دوري الأبطال. يبذل مسؤولو النادي جهدا كبيرا لجلب لاعبين بارزين إلى صفوف الفريق». وأشار: «تلقيت رسالة عن مشروع الفريق ووجدته رائعا» في إشارة إلى الجهد الذي يبذله أتلتيكو لتكوين فريق قادر على الفوز بلقب دوري الأبطال بعد فوز الفريق بلقب الدوري الأوروبي.

إشادة

وأشاد جيرارد بيكيه والذي ساهمت شركته «كوزموز» للإنتاج في صناعة هذا الفيلم المسجل، بالمقطع على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

وكتب بيكيه: «طريقة أخرى لمشاهدة حياة لاعب وشكوكه بشأن أهم قرار في مسيرته الرياضية.. شكرا لفريق شركة كوزموز ستوديوز. وشكرا لغريزمان».

وبدا أن غريزمان، الذي يعشق كرة السلة ويشجعها بحرارة، نسخ الأسلوب الذي اتبعه نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس في 2010 للإعلان عن انتقاله إلى ميامي هيت.