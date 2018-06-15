مافي نوم !!

نشر موقع صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، تقريراً عن شكوى لاعبي المنتخب الإنجليزي من عدم القدرة على النوم، والسبب عدم غروب الشمس كاملة في قرية «ريبينو» الواقعة في سان بطرسبيرغ الروسية، حيث يقيم منتخب الأسود الثلاثة.

وقال التقرير، إنه على الرغم من اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان تمتع نجوم المنتخب بأكبر قدر ممكن من الراحة، فإن أكبر معركتهم تأتي من الطبيعة الأم.

وأضاف التقرير، أن النجم الإنجليزي ديلي آلي اعترف بأنه يناضل من أجل الحصول على نوم كامل بسبب ظروف الإضاءة غير العادية، مضيفا انه استيقظ في الساعة الثالثة صباحا ومعتقدا أن الوقت قد حان للاستيقاظ.

وأكد التقرير، أن مسؤولي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وجهوا بتركيب ستائر أكثر سماكة من أجل الحد من دخول الإضاءة إلى غرف اللاعبين.

وأضاف التقرير، أن الاتحاد الإنجليزي قام أيضاً بوضع صور عائلات اللاعبين والحيوانات الأليفة في غرف نوم النجوم حتى يشعروا بأنهم ليسوا بعيدين عن وطنهم وكأنهم في منازلهم، بالإضافة إلى محاولة إبعاد الملل عن نفوس اللاعبين الذين اشتكوا من الأمر، حيث قاموا بجلب أجهزة البلاي ستيشن، وإعداد ملعب لكرة السلة.

ميزة حاسمة

ومن جانبها، نشرت صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية، توقعات مدرب نادي مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو حول مشاركة المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2018.

ووصف المدرب الملقب بـ«سبيشال ون» المنتخب الإنجليزي بقيادة المدرب غاريث ساوثغيت بأحد أفضل الفرق في العالم، وهذا يمنحهم ميزة حاسمة خلال المونديال، نتيجة لعبهم في أقوى دوري في العالم وهو الدوري الإنجليزي.

وقال مورينيو: «إنجلترا لديها مجموعة جيدة من اللاعبين الشباب ذوي الخبرة، جميعهم يلعبون في أفضل دوري في العالم في الدوري الإنجليزي الممتاز، كلهم يلعبون في أفضل الفرق، كل منهم لديهم خبرة اللعب في دوري الأبطال، لذا نعم، يمكنهم القيام بذلك».

كما تحدث مورينيو، عن الفرق الأربعة المرشحة لنيل اللقب، إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، والبرازيل قائلاً: «لديهم لاعبون جيدون لكن اللاعبين الجيدين لا يصنعون دائما الفرق الجيدة».

وأضاف: «في بعض الأحيان، لا تستطيع الفرق المميزة، من الناحية النظرية، تكوين فرق أفضل. على سبيل المثال، كانت البرتغال في يورو بعيدة عن أفضل تشكيلة لكنهم فعلوا ذلك، لا أعتقد أننا سنحصل على مفاجأة، أو فوز بلد لم يفز أبداً بكأس العالم، فرنسا وإسبانيا والبرتغال وانجلترا والبرازيل أو الأرجنتين، وسوف تكون واحدة من الدول التي يعرفها الجميع، وهي قوية حقاً».

تضحية كبيرة

ومن جانب آخر، نشرت صحيفة «ديلي ميل» تصريحات النجم الأرجنتيني السابق كارلوس تيفيز الذي تحدث عن مرارته من عدم ضمه إلى المنتخب المشارك في المونديال.

وقال تيفيز، إنه ترك نادي شنغهاي شينهوا الصيني، والذي كان يتقاضى مبلغ 650 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وعاد للعب في الدوري الأرجنتيني مع نادي بوكا جونيور من أجل ضمان مركز له مع المنتخب الأرجنتيني، لكن الإصابة حرمته من لفت أنظار مدرب المنتخب الأرجنتيني خورخي سامباولي.

ثقة

من ناحية أخرى، يثق جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد في تألق منتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم لكرة في روسيا، بسبب خبرة اللاعبين الموجودين في التشكيلة الحالية. وقال مورينيو لوسائل إعلام بريطانية: «إنجلترا تملك مجموعة جيدة من اللاعبين الشبان أصحاب الخبرة، كلهم يلعبون في أقوى بطولة في العالم وهي الدوري الإنجليزي الممتاز. كل اللاعبين يلعبون لأفضل الأندية ويملكون خبرة اللعب في دوري أبطال أوروبا، وهو ما يمثل أعلى مستويات كرة القدم بكل تأكيد».

وأشار مورينيو إلى أن البرازيل وألمانيا تمتلكان أكثر التشكيلات المتوازنة، وتوقع ألا تشهد البطولة مفاجأة فيما يتعلق بالمنتخب الفائز.

وقال: «إنهما تمتلكان تشكيلتين جيدتين لكن التشكيلات الجيدة لا تصنع فريقاً جيداً.. (لكن) لا أعتقد أن المنتخبات غير المرشحة ستحقق مفاجأة كبيرة. في النهاية المنتخبات الكبيرة في أميركا الجنوبية وأوروبا ستتنافس على اللقب».

من جانبه، قال سام ألاردايس مدرب إنجلترا السابق إنه يعتقد أنه كان ينبغي أن يقود المنتخب في نهائيات كأس العالم لكرة القدم وأنه يشعر «بغيرة شديدة»، لأن بديله جاريث ساوثغيت سيقود التشكيلة بدلاً منه في روسيا.

وأصبح ألاردايس (63 عاماً) مدرباً لإنجلترا في يوليو 2016، لكنه أقيل بعد 67 يوماً، بسبب التصرف «بشكل غير لائق» بعدما تم تصويره دون أن يدري خلال محاولة تقديم نصيحة لكيفية الالتفاف على لوائح الاتحاد الإنجليزي.

وقال ألاردايس: «الغيرة هي ما أشعر به. أنا محبط جداً. كان من المفترض أن أكون أنا هناك. لسوء الحظ بسبب بعض الظروف لم يحدث ذلك.. لو كان تم التحلي بمزيد من الصبر أعتقد أني كنت سأبقى مدرباً لإنجلترا حتى الآن».