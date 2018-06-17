كل ما تريد معرفته عن ملعب سامارا أرينا

المصدر: البيان الالكتروني

يستضيف ملعب سامارا أرينا ست مباريات خلال روسيا 2018 وتم استلهام تصميم الملعب من الفضاء الخارجي سيُصبح هذا الصرح الرياضي المقرّ الدائم لنادي كريليا سوكيتوف عقب انتهاء كأس العالم FIFA .

وتستهلّ كوستاريكا مشوارها في البطولة من هذه المدينة عندما تلتقي صربيا بتاريخ 17 يونيو، بينما تخوض روسيا مباراة مرحلة المجموعات أمام أوروجواي على هذا الملعب في 25 يونيو.



الطاقة الاستيعابية

يستوعب ملعب سامارا أرينا ما يصل إلى 45 ألف متفرّج.

الموقع

تم تشييد ملعب كأس العالم FIFA الجديد في أعلى نقطة من منطقة راديوتسنتر.



يتميّز ملعب سامارا أرينا بعناصر تصميمية مستوحاة من الفضاء الخارجي. والواجهة الخارجية لهذا الصرح الرياضي هي عبارة عن قبة شفافة تعطي الإنطباع بأنه صحن طائر أو مركبة فضائية. يعكس هذا الدور الذي لعبته المدينة في استكشاف الفضاء على مستوى روسيا والعالم.

المباريات الأولى

باكورة المباريات التي استضافها هذا الملعب المُشيّد حديثاً جرت في أبريل ومايو هذا العام.

فقد تم اختبار هذا الصرح الرياضي للمرة الأولى في إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية والتي انتهت بفوز كريليا سوكيتوف على فاكل فورونيز بنتيجة 2-1. وفي 6 مايو، احتشد 40 ألف مشجع لحضور المباراة الثانية من عمر الملعب والتي انتهت بتغلّب كريليا سوكيتوف أيضاً على كوبان كرازنودار بهدف يتيم. ثم استضاف الملعب مباراة ثالثة جمعت بين ناديي لادا توجلياتي ونوستا نوفوترويتسك في دوري المحترفين وانتهت بفوز لادا بنتيجة 2-1.

بعد روسيا 2018، سيُصبح ملعب سامارا أرينا المقرّ الدائم لنادي كريليا سوكيتوف الذي صعد إلى الدوري الروسي الممتاز في نهاية الموسم المنصرم.