ملاعب المونديال بتقنية 360 درجة (فولغوغراد أرينا)

سيكون ملعب فولغوغراد آرينا واحدا من الملاعب التي ستتجه إليها أنظار عشاق كرة القدم حول العالم خاصة الجماهير العربية، الملعب سيشهد أربع مواجهات منها مواجهتان لثلاثة منتخبات عربية هي تونس ومصر والسعودية.

الطاقة الاستيعابية

خلال كأس العالم 2018، سيتسع ملعب "فولغوغراد أرينا" لما يصل إلى 45000 متفرج.

الموقع

تم بناء ملعب كأس العالم الجديد حسب "روسيا اليوم" في فولغوغراد على موقع الملعب المركزي القديم، الذي يقع على مسافة ليست ببعيدة عن مجمع ماماييف كورجان التذكاري الشهير، علما أن موقع الملعب السابق يُعد بمثابة قبلة بالغة الأهمية بالنسبة لعشاق كرة القدم في المدينة، حيث أن كثيرا منهم ما زالوا يتذكرون الانتصار التاريخي على مانشستر يونايتد في عام 1995 والمعارك الكروية مع سبارتاك موسكو في الصراع على لقب الدوري خلال نفس العقد.

وتتشكل الواجهة المحيطة بفولغوغراد أرينا من بناء خرساني فريد يضفي طابعا خاصا على شكله المعماري الهائل، حيث يتميز الملعب بأجواء جذابة بفضل سقفه الفريد المصنوع من كابلات ثابتة مكونة من أسلاك مكابح العجلات.

المباريات الأولى

خلال شهري أبريل ومايو، أجريت المباريات الأولى في ملعب فولغوغراد أرينا المبني حديثًا. ففي 21 أبريل، استقبل روتور فولغوغراد ضيفه لوخ إينيرجيا من فلاديفوستوك ثم كريليا سوفيتوف من سامارا بعدها بأسبوعين ونصف. وفي مايو، استضاف الملعب نهائي كأس روسيا أمام مدرجات مملوءة عن آخرها تقريبا، حيث تغلب نادي توسنو لينينغراد أوبلاست على أفانغارد كورسك بنتيجة 2-1.

الإرث

بعد نهائيات كأس العالم، يعتزم نادي روتور المحلي الانتقال بشكل دائم إلى ملعب فولغوغراد، والذي سيستضيف أيضاً العديد من الأحداث العامة في المستقبل.