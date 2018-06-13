الهولندي كويبرس يدير مباراة مصر وأوروغواي

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر تعيين الحكم الهولندي بيورن كويبرس لإدارة مباراة مصر وأوروغواى، المحدد لها بعد غدٍ الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى فى بطولة كأس العالم التى تنطلق غداً الخميس فى روسيا.

كويبرس أدار 27 مباراة فى الموسم الحالى فى جميع البطولات، من بينها 5 مباريات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، أبرزها مباراة بايرن ميونخ الألمانى وريال مدريد الإسبانى فى "ذهاب" الدور نصف النهائى ضمن منافسات البطولة التى أقيمت بملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافارى التى انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2 - 1.

وسبق للحكم الهولندى إدارة نهائى دورى أبطال أوروبا عام 2014 فى مدينة "لشبونة" البرتغالية، عندما توج ريال مدريد باللقب بعد الفوز على أتليتكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف بعد التمديد للوقت الإضافى.