مدرب الدنمارك:بيرو لم يستحق الخسارة

المصدر: سارانسك - د ب أ

اعترف أوجه هاريدي المدير الفني للمنتخب الدنماركي الأول لكرة القدم أن فريقه كان خائفا بعض الشيء من الدعم الجماهيري الهائل لمنتخب بيرو خلال المباراة التي فاز بها 1 - 0 أول من أمس في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم المقامة حاليا بروسيا. وأشار إلى أن منتخب بيرو عانده الحظ كثيرا خلال المباراة وكان يستحق نتيجة أفضل من الخسارة.

وقال هاريدي عن منتخب بيرو:«إن منتخب بيرو قوي جدا، ولعب بشكل رائع للغاية، ولم نلعب بشكل جيد مثلما اعتدنا، إن منتخب بيرو يستحق أكثر من الخسارة ولكن هذا يحدث في كرة، ربما في المباراة المقبلة سيحالفهم الحظ». وأبرز هاريدي الحضور الكثيف لجماهير بيرو، حيث حضر أكثر من 15 ألف مشجع.

وأوضح هاريدي:«الأجواء كانت مهمة، والحضور الكثيف قد يكون أثر علينا، شعرنا ببعض الخوف».

وأرجع هاريدي السبب الرئيسي في فوز المنتخب الدنماركي هو تألق حارس المرمى كاسبر شمايكل، حيث قال:«كان حارس مرمانا مذهلا. عندما يكون في أفضل مستوياته، يصبح من أفضل حراس المرمى في العالم، لقد كان أداؤه مذهلا».