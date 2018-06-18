ديشامب يطالب غريزمان بالمزيد

المصدر: موسكو - وكالات

طالب مدرب فرنسا ديدييه ديشامب أمس مهاجمه أنطوان غريزمان بـ»القيام المزيد»، وذلك غداة الأداء المتواضع الذي قدمه في المباراة الأولى لمنتخب «الديوك» في مونديال روسيا 2018 ضد استراليا (2-1).

ورغم حصوله على ركلة الجزاء التي منحت فرنسا التقدم بعد الاستعانة بتقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم الفيديو المساعد «في أيه آر» للمرة الأولى في تاريخ النهائيات، عجز مهاجم اتلتيكو مدريد الإسباني عن التعامل مع الرقابة الدفاعية التي فرضها الأستراليون في المباراة الأولى للفريقين في المجموعة الثالثة.

وبدا غريزمان مستاء عندما قرر ديشامب استبداله في الدقيقة 70 بمهاجم تشلسي أوليفييه جيرو.

وفي حديثه للقناة الفرنسية «تي اف 1»، حض ديشامب مهاجمه على الارتقاء بمستواه، مضيفا «انطوان هو انطوان، هو قائد هجومنا وسيبقى كذلك. ربما كان أقل مستوى (من المعتاد)». أضاف أن على المهاجم أن «يقوم بالمزيد (...) وهو أيضا، مدرك لذلك». وواصل «أن يشعر أحد بالخيبة عندما يستبدل... كان (استبداله) قرارا موضعيا في هذه المباراة»،.

وكشف زميل غريزمان في أتلتيكو والمنتخب لوكاس هرنانديز «صحيح، كان غاضبا بعض الشيء، هذا أمر طبيعي. هو لاعب طموح جدا لكن في غرف الملابس، في الحافلة (التي تقل الفريق) والمعسكر، كان سعيداً».