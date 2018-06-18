جمهور المغرب يدعم بوحدوز

المصدر: البيان الرياضي- سان بطرسبرغ

لقي مهاجم نادي سانت باولي الألماني عزيز بوحدوز مُساندة كبيرة مُنقطعة النظير، إذ تغنت الجماهير المغربية باسمه مُطولاً، وذلك رغبة منها في مُساعدته للخروج من أزمته النفسية التي دخل فيها بعد تسجيل هدف الهزيمة ضد مرماه. وقام «البيان الرياضي» بمُحادثة البعض من الجماهير المغربية لمُساندة الأسود، إذ أكد مُعظمهم فخره بالمنتخب الوطني، دون نسيانهم توجيه رسائل الدعم للمهاجم عزيز بوحدوز. ومن المُنتظر أن تتوجه الجماهير المغربية صوب العاصمة الروسية مُوسكو استعدادا المنتخب البرتغالي.

