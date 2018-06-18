فرحة جماهير المكسيك تتسبب في هزة أرضية

المصدر: مكسيكو سيتي - د ب أ

تسببت فرحة المكسيكيين بعد فوز منتخبهم على منتخب ألمانيا أمس ضمن مباريات كأس العالم، في حدوث هزة أرضية. وذكرت السلطات الجيولوجية المكسيكية، أمس، أنها اكتشفت «هزة أرضية اصطناعية» في مكسيكو سيتي «ربما نتيجة للقفزات الهائلة من جانب المشجعين عندما تم تسجيل هدف الفوز». واكتشف اثنان من أجهزة الاستشعار على الأقل النشاط الزلزالي وقت تسجيل الهدف، حسبما أفادت شبكة رصد الزلازل المكسيكية عبر «تويتر».

وفاز منتخب المكسيك على نظيره الألماني بهدف نظيف في نتيجة أحدثت أول صدمة لكثير من المتابعين في مونديال روسيا 2018. وهذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها المكسيك على ألمانيا في مباراة من مباريات كأس العالم.