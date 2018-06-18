52 %: المنتخب الروسي غير قادر على استغلال عاملي الأرض والجمهور

المصدر: دبي ـ عز الدين جاد الله

أكد 52% من المشاركين في استطلاع «البيان» أن المنتخب الروسي الذي يستضيف حالياً نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018، غير قادر على استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق مفاجأة كبرى والفوز باللقب العالمي أو المضي بعديا في البطولة العالمية ، في ظل المنافسة القوية بين المنتخبات المشاركة في البطولة، في حين اتفق 48% على أن المنتخب الروسي قادر على تحقيق نتائج إيجابية كونه يلعب على أرضه ووسط جمهوره، وجاءت النسب السابقة كنتائج للاستطلاع المنشور على الموقع الإلكتروني للصحيفة.

قدرة

وطرحت «البيان» السؤال التالي على جمهورها: هل المنتخب الروسي قادر على استثمار عاملي الأرض والجمهور في المونديال؟ وجاءت نتائج الاستطلاع المنشور على «تويتر» لصالح قدرة المنتخب الروسي على المنافسة مستغلاً عاملي الأرض والجمهور بنسبة 66% أيدوا الرأي السابق، مقابل 34% رفضوه.

اتفاق

ولم تختلف النسب كثيراً في نتائج الاستطلاع المنشور على «الفيس بوك»، حيث اتفق 53% على أن أصحاب الأرض لديهم القدرة على تحقيق نتائج إيجابية في المونديال، مقابل 47% قالوا لا.