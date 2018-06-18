السعودية للعودة أمام أوروغواي

المصدر: الرياض - د ب أ

يستعد المنتخب السعودي لكرة القدم لخوض مباراته الثانية في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم، أمام منتخب أوروغواي، لإنعاش آماله في التأهل إلى الدور الثاني لبطولة كأس العالم 2018، التي تقام حالياً في روسيا. وخسر المنتخب السعودي صفر /‏‏ 5 أمام روسيا في مباراة الافتتاح، بينما حقق منتخب أوروغواي فوزاً صعباً 1 /‏‏ صفر على منتخب مصر في الوقت القاتل بالجولة الأولى.

سبق وأن التقى المنتخبان في مباراتين وديتين، حقق المنتخب السعودي الفوز مرة واحدة وانتهت الأخرى بالتعادل، ولم ينجـــح المنتـــخب الأوروغوياني في تحقيق الانتصار من قبل. المباراة الأولى ترجع لعام 2002، وانتهت بفوز المنتخب السعودي 3 /‏‏ 2، كما التقي المنتخبان مجدداً قبل أربع سنوات، وخيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على اللقاء.