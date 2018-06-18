روسيا تخشى التهديد المصري

المصدر: Ⅶ نوفوغورسك - أ ف ب

رأى نائب رئيس الوزراء الروسي فيالي موتكو، أحد مهندسي حصول روسيا على استضافة مونديال 2018 في كرة القدم، أن مواجهة بلاده مع مصر غداً ستكون الأهم بالنسبة إليها في دور المجموعات.

وتخوض روسيا المواجهة في سان بطرسبورغ بعد فوزها الكبير على السعودية 5- صفر في الافتتاح، وتبدو في موقع مقبول للتأهل إلى دور الـ 16 للمرة الأولى بعد الحقبة السوفياتية. وقال موتكو، وزير الرياضة السابق، لمراسلين بعد حضوره تمرين روسيا: إن اللاعبين مدركون أهمية مواجهة الفراعنة «المباراة الثانية ستكون الأهم لنا في دور المجموعات».



وتابع «الجميع شاهد ماذا قدم اللاعبون في المباراة الأولى. إذا كنا في مستوانا فلا أرى أية مشكلات».

وقدمت مصر مباراة جيدة أمام الأوروغواي في الجولة الأولى، وخسرت بنتيجة صفر-1 بهدف في الدقيقة 89، على الرغم من افتقادها أبرز نجومها محمد صلاح، الذي لا يزال يتعافى من إصابة قوية في الكتف الأيسر.



ويعد موتكو من الرجال الأقوياء في الرياضة الروسية، وأحد المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين. كان وزيراً للرياضة بين 2008 و2016، ثم عين نائباً لرئيس الوزراء، موكلاً الشؤون الرياضية. وفي آخر تشكيلة حكومية روسية بات موتكو نائباً لرئيس الوزراء موكلاً شؤون البناء.



وأشرف موتكو على ملف المونديال الذي أنفقت عليه روسيا 13 مليار دولار أميركي، لكنه أجبر على ترك منصبه بصفته رئيساً لاتحاد كرة القدم في ديسمبر الماضي، لمزاعم ضلوعه في برنامج تنشط ممنهج أدى إلى إيقاف الرياضة الروسية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.



وشارك الرياضيون الروس في الألعاب الأولمبية الشتوية الأخيرة تحت علم محايد. ولا يزال موتكو ضمن اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي. وأدى موتكو حين كان وزيراً للرياضة، ورئيساً للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي الروسية عام 2014، دوراً رئيساً في نظام المنشطات الممنهج بين 2011 و2015، وفقاً لاستنتاجات اللجنة الأولمبية الدولية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا». وتختتم روسيا مشوارها في دور المجموعات في 25 الجاري ضد الأوروغواي، في يوم يشهد، أيضاً، مباراة بين مصر والمنتخب السعودي.