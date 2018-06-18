مارشينا مساعداً للمدرب هييرو

المصدر: كراسنودار - د ب أ

التحق نجم كرة القدم الإسباني السابق كارلوس مارشينا بمعسكر منتخب بلاده المشارك حالياً في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك لتولي المهام التي كان يتولاها فيرناندو هييرو قبل إسناد تدريب الفريق إليه.

كما طلب هييرو من مارشينا المعاونة في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة. وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أسند مهمة تدريب المنتخب إلى هييرو المدير الرياضي للاتحاد نهاية الأسبوع الماضي خلفاً للمدرب جولين لوبيتيجي الذي أقيل من منصبه قبل يومين فقط من بداية مسيرة الفريق في المونديال الروسي. والآن، سيتولى مارشينا مهام المدير الرياضي إلى جانب معاونته هييرو في تدريب الفريق. وقال مارشينا، في مؤتمر صحفي، أول من أمس، بمقر إقامة المنتخب الإسباني بمدينة كراسنودار: «تحدثت إلى فيرناندو، وطالبني بمساعدته، الهدف هو المعاونة».

وكان مارشينا (38 عاماً) توّج بلقب كأس الأمم الأوروبية «يورو 2008» مع المنتخب الإسباني لاعباً، كما توّج معه بلقب كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. ويتولى مارشينا مهمة حلقة الوصل بين اللاعبين والطاقم التدريبي ومسؤولي الاتحاد الإسباني للعبة، علماً بأنه سيتولى هذا العمل على سبيل الإعارة من نادي إشبيلية، على أن يعود، كما أكد بنفسه، لعمله عقب انتهاء مشاركة المنتخب الإسباني في المونديال الروسي.