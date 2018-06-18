عائلات الأسود يرفعون المعنويات

المصدر: البيان الرياضي - سان بطرسبرغ

سمح هيرفي رونار، المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي، لعائلات وأسر اللاعبين بزيارة مقر إقامتهم بمدينة فورونيج، وذلك للرفع من معنويات اللاعبين التي نزلت إلى الحضيض في وقت سابق بسبب الهزيمة المفاجئة أمام إيران، برسم الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم.

وشهد فندق «ماريوت فورونيج» توافد عائلات اللاعبين لمجالستهم وشد أزرهم، قبل مواجهة المنتخب البرتغالي بمدينة موسكو. وكان رونار قد سمح لعائلات اللاعبين بزيارتهم، صبيحة يوم عيد الفطر، الذي كان قد صادف يوم المباراة الأولى في المونديال. واجتاز اللاعبون الحالة النفسيـة الصعبة التي مروا بها بعد الهزيمة الأولى.

