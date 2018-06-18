مارادونا يقدّم اعتذاره للفيفا!

المصدر: موسكو - وكالات

قدّم دييغو أرماندو مارادونا اعتذاره عن تدخينه للسيجار في المدرجات، أول من أمس السبت، عندما كان يشاهد تعادل التانغو (1-1) مع إيسلندا في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في مونديال 2018. وقال الأسطورة الأرجنتينية مارادونا، عبر حسابه على «إنستغرام»: «كان اليوم صعباً على الأرجنتينيين، كان هناك الكثير من التوتر في أول ظهور لنا في كأس العالم» بروسيا.

وتابع: «كل شخص لديه طريقته في الشعور بالأشياء، بصراحة لم أكن أعلم أن التدخين ممنوع في الملاعب، أعتذر للجميع وللاتحاد، دعونا ندعم شبابنا أكثر من أي وقت مضى».