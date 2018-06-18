البرازيل تبدأ مشوارها في كأس العالم بتعادل مع سويسرا

المصدر: روستوف - د ب أ

فرّط منتخب البرازيل في فوز كان في متناوله، ليكتفي بالتعادل 1 - 1 مع منتخب سويسرا أمس في افتتاح مباريات المنتخبين بالمجموعة الخامسة في مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

بهذه النتيجة، حصل منتخبا البرازيل وسويسرا على أول نقطة لهما في المجموعة، ليتقاسما المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين خلف منتخب صربيا (المتصدر)، الذي حقق فوزاً صعباً 1 - 0 على منتخب كوستاريكا.

كان منتخب البرازيل الطرف الأفضل خلال الشوط الأول، ليترجم سيطرته على مجريات اللقاء، بعدما بادر نجمه فيليب كوتينيو بالتسجيل في الدقيقة 20.

واستغل المنتخب السويسري تراجع أداء البرازيل في الشوط الثاني، واطمئنانه «غير المبرر» لتحقيق الفوز، ليدرك لاعبه ستيفين زوبير التعادل في الدقيقة 50، بهدف مثير للجدل. رفض حكم المباراة الاستجابة لمطالب لاعبي البرازيل بالاحتكام إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، بعدما أثبتت الإعادة التلفزيونية دفع زوبير المدافع البرازيلي جواو ميراندا قبل تسجيله الهدف.

وبات يتعيّن على المنتخبين تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الثانية بالمجموعة لإنعاش آمالهما بالتأهل للأدوار الإقصائية.