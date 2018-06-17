المكسيك يطيح بحامل اللقب

المصدر: د ب أ

عانى المنتخب الألماني من البداية المتعثرة في مستهل حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي أحرزها في البرازيل قبل أربعة أعوام، وذلك عقب خسارته المفاجئة صفر / 1 أمام منتخب المكسيك اليوم الأحد في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة بمونديال روسيا 2018.

ظهر المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات، بشكل باهت للغاية، ليعجز عن هز شباك منتخب المكسيك، الذي قدم لاعبوه أداء بطوليا منحهم أول انتصار في تاريخ المنتخب الأمريكي الشمالي خلال مواجهاته مع منتخب الماكينات.

يدين منتخب المكسيك، بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه هيرفينج لوزانو، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35، ليقود بلاده لوضع حد للتفوق الألماني خلال المواجهات المباشرة التي جمعته بنظيره المكسيكي في كأس العالم.

وسبق للألمان التغلب على المكسيك في المواجهات الثلاث التي جمعت بينهما في نسخ البطولة أعوام 1978 و1986 و1998، علما أن هذه هي الهزيمة الثانية التي يتلقاها منتخب ألمانيا في مبارياته الافتتاحية بكأس العالم بعدما سبق أن خسر 1 / 2 أمام نظيره الجزائري في نسخة البطولة العام 1982 بإسبانيا.

بهذه النتيجة، حصل منتخب المكسيك، على أولى ثلاث نقاط له في المجموعة، التي تضم منتخبي السويد وكوريا الجنوبية أيضا، فيما ظل منتخب ألمانيا بلا نقاط.