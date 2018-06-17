صورة لمحمد صلاح تثير خوف المصريين

المصدر: البيان الالكتروني

أثارت صورة للنجم المصري محمد صلاح أثناء مشاركته في تدريب منتخب مصر خوف المصريين ، حيث عانى من صعوبة في ارتداء قميص التدريب، واحتاج إلى مساعدة زملائه لإتمام المهمة البسيطة.

هذه الصورة تم تفسيرها بأن صلاح مازال يعاني من إصابة الكتف، التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا، خلال لقاء ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني، بعد التحام قوي من سيرجيو راموس.

وظهر اللاعبون محمود حسن "تريزيغيه" وأحمد فتحي ومحمد الشناوي يساعدون صلاح على ارتداء القميص.

وكان منتخب مصر قد خسر لقاءه أمام أوروغواي بهدف نظيف في غياب محمد صلاح.

وتأمل الجماهير المصرية في مشاركة محمد صلاح مع بداية مباراة روسيا، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى في كأس العالم 2018.