بيتزي يلوم الأخطاء في خسارة السعودية

اعتبر الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم أن نظيره الروسي المضيف لم يضطر للعب بكل قوته للفوز 5-صفر في المباراة الافتتاحية لمونديال 2018، وهي نتيجة دفعت اللاعب تيسير الجاسم للاعتذار من الجماهير.

وفي مؤتمره الصحافي بعد المباراة، قال بيتزي رداً على سؤال عن أسباب الخسارة الثقيلة في افتتاح المونديال الروسي، قال «لا أعرف ما إذا كان ذلك بسبب أنها المباراة الأولى أو لأننا لعبنا ضد البلد المضيف، ولكننا لم نفعل ما كنا نرغب في القيام به. المنتخب الروسي لم يضطر إلى إخراج كل ما لديه من أجل تحقيق الفوز. علينا أن نستعيد توازننا وننسى الأمر الآن».

وعن احتمال إقالته من قبل الاتحاد السعودي بسبب هذه النتيجة، قال بيتزي الذي تولى مهامه قبل أشهر فقط من كأس العالم «لدي فلسفتي وأبذل قصارى جهدي. هناك حالات لا أستطيع السيطرة عليها. أنا أثق بعملي، وأثق باللاعبين، وأعتقد حقاً أننا سنقدم الأفضل في المباراة المقبلة».

أضاف «لقد شاهدت تطورات منذ بدأنا العمل. مباراة اليوم ليست مرجعاً. والآن ما يجب القيام به، هو الاستعداد للمباراة المقبلة. أن نبقى إيجابيين».

ورداً على سؤال عما إذا كان «الأخضر» مستعداً بما يكفي للمباراة، قال «أعتقد أننا وصلنا مستعدين. تحضرنا بشكل جيد، أظهر اللاعبون أنهم مستعدون للعب في نهائيات كأس العالم. صحيح أننا لم نفعل ما فعلناه في السابق. لقد قمت بالطبع بتحليل خصمنا، وعرفنا كيف سيلعبون، وروسيا لم تفعل شيئاً لمفاجأتنا. أعتقد أن أداءنا الضعيف هو الذي يفسر النتيجة السيئة، وليس أدائهم الجيد».

مفاجأة

أضاف «لقد لعبوا مثلما خاضوا مبارياتهم الست الأخيرة. كنا نعرف نقاط قوتهم، لكن شباكنا استقبلت هدفاً سريعاً، أعتقد أنه فاجأنا. لكنني لم أتفاجأ بروسيا».

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد السعودي عن اللاعب أسامة هوساوي قوله بعد المباراة، إن «المنتخب الروسي لعب على أخطاء من جانبنا، كما أنهم استغلوا عاملي الأرض والجمهور، وخرجوا بانتصار كبير».

وشدد هوساوي على أهمية المباراتين المتبقيتين أمام الأوروغواي ومصر في المجموعة الأولى، معتبراً أنه «لا يوجد مستحيل في كرة القدم، الأمور ما زالت في أيدينا».

أما اللاعب تيسير الجاسم فقال «لم نتوقع هذا السيناريو، لعبنا مباريات إعداد قبل البطولة، لكن الأمور لم تكن على خير ما يرام أمام روسيا».

أضاف «نقدم الاعتذار للشعب السعودي، لقد حضروا بشكل كبير، ولم نكن في الموعد، كل شيء ممكن في كرة القدم، عازمون على تغيير الصورة في قادم المباريات».