خيمينيز يفك عقدة بلاده على حساب الفراعنة

نجح منتخب أوروغواي أخيرا في فك عقدة لازمته طوال 48 عاما، وتغلب بصعوبة بالغة على نظيره المصري 1 - صفر أمس، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم التي انطلقت منافساتها بروسيا أول من أمس.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 وسجله خوسيه ماريا خيمينيز ليحقق منتخب أوروغواي بذلك، الفوز في مباراته الافتتاحية بالمونديال للمرة الأولى منذ نسخة عام 1970.

ولعب حارس المرمى محمد الشناوي دورا بطوليا في صفوف المنتخب المصري على ملعب ايكاترنبيرغ، حيث تصدى لأكثر من كرة خطيرة من النجم لويس سواريز وكذلك إدينسون كافاني، كانت كفيلة بفوز أكبر لمنتخب أوروغواي.

وقدم المنتخب المصري أكثر من محاولة هجومية خطيرة في كل من شوطي المباراة، لكنه أخفق في هز الشباك في غياب النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والذي أبقاه المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر على مقعد البدلاء، رغم أنه أعلن أمس تعافيه من إصابته في الكتف وجاهزيته للمشاركة.

بينما نجح منتخب أوروغواي في انتزاع الفرصة التي أتيحت له في الثواني الأخيرة ليحسم الفوز ويحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة متساويا مع نظيره الروسي الذي تغلب على السعودية 5 - صفر أول من أمس الخميس في المباراة الافتتاحية.

آخر انتصار

وكان آخر انتصار سابق لمنتخب أوروغواي في مبارياته الافتتاحية بالمونديال، في بطولة عام 1970.

أما المنتخب المصري، فلا يزال يبحث عن الانتصار الأول في تاريخ مشاركاته بالمونديال، لكنه قدم أداء مرضيا في مباراته الأولى بالبطولة التي غاب عنها طوال 28 عاما، قبل أن يسجل مشاركته الثالثة في النهائيات.

وأجرى كوبر تبديله الأول في المباراة في الدقيقة 50 حيث أشرك سام مرسي بدلا من طارق حامد المصاب.

وأجرى أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروغواي تغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 59 حيث أشرك كارلوس سانشيز اركوسا بدلا من ناهيتان نانديز وكريستيان رودريغيز بدلا من جيورجيان دي اراسكايتا.

وأجرى كوبر تبديله الثاني في الدقيقة 63 حيث أشرك محمود كهربا بدلا من مروان محسن، واختتم التبديلات في الدقيقة 82، بعدما شارك رمضان صبحي بديلاً لعمرو وردة.

وحالف الحظ المنتخب المصري بشكل كبير في الدقيقة 89 عندما أناب القائم عن الشناوي في التصدي لكرة خطيرة سددها كافاني من ضربة حرة، قبل أن يشتتها الدفاع.

وفي الدقيقة 90، تلقى المنتخب المصري صدمة قوية حيث تقدم منتخب أوروغواي عن طريق خوسيه ماريا خيمينيز الذي تلقى الكرة من ضربة ركنية وسددها برأسه إلى داخل الشباك.