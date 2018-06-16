فيفا لن يعلق على حضور بلاتر

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس التعليق بشأن الزيارة المرتقبة لرئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر، الذي يخضع للإيقاف، لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حالياً في روسيا.

وكان متحدث باسم بلاتر /‏‏‏82 عاما/‏‏‏، الموقوف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ستة أعوام في إطار قضية فساد الفيفا، أول من أمس بأن بلاتر يعتزم السفر إلى موسكو لحضور المونديال بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورد فيفا بكلمة «لا تعليق».

ولم يجر الكشف عن المباراة أو المباريات التي يعتزم بلاتر حضورها في المونديال الذي افتتحت منافساته أول من أمس الخميس ويستمر حتى 15 يوليو المقبل.