رونالدو يسجل أول ثلاثية في مونديال 2018

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود منتخب بلاده للتعادل 3/3 اليوم الجمعة في مستهل مبارياتهما بالمجموعة الثانية بكأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا.

وجاءت المباراة مثيرة للغاية والتى أنهى فيها المنتخب البرتغالي الشوط الأول متقدما 2 / 1، حيث تقدم بهدف مبكر سجله كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة وتعادل دييجو كوستا للمنتخب الإسباني في الدقيقة 24 قبل أن يسجل رونالدو الهدف الثاني له وللمنتخب البرتغالي في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، سجل دييجو كوستا هدف التعادل للمنتخب الإسباني في الدقيقة 55، قبل أن يسجل ناتشو فيرنانديز الهدف الثالث للمنتخب الإسباني في الدقيقة 58 إلا أن رونالدو سجل الهدف الثالث له وللبرتغال في الدقيقة 88.

وتقاسم المنتخبان المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف المنتخب الإيراني الذي تصدر المجموعة بفوزه في وقت سابق من اليوم على المنتخب المغربي 1 / صفر.

ومر المنتخب الإسباني في الأيام الماضية بحالة من الارتباك الشديد بعدما قرر الاتحاد الإسباني يوم الأربعاء الماضي إقالة المدرب جولين لوبيتيجي بعد إعلان نادي ريال مدريد الإسباني عن تولي المدرب تدريب الفريق الملكي عقب انتهاء مسيرته مع المنتخب الإسباني في المونديال، وقرر تعيين فرناندو هييرو، المدير الرياضي، كمدير فني بدلا منه.

ورغم أن هييرو تسلم مهامه قبل يومين فقط من مباراة البرتغال إلا أن المنتخب الإسباني قدم مباراة جيدة وتمكن من العودة مرتين بل وكان قريبا من الفوز لولا هدف رونالدو الثالث الذي جاء في الوقت القاتل.