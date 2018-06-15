طابع بريدي باسم ليفا

أصدرت بولندا طابعاً بريدياً يحمل اسم هدافها روبرت ليفاندوفسكي، أمس، في خطوة قام بها بريد بولندا الوطني، تزامناً مع افتتاح مونديال روسيا 2018.

وقال بريد بولندا إن المهاجم (29 عاماً): «هو لسنوات عدة أحد أفضل المهاجمين في العالم، ومثال للاعبين الشبان وأنصار اللعبة»، مشيراً إلى أنه أصدر خمسة ملايين نسخة من الطابع البريدي.

ويظهر على الطابع البريدي وجه واسم وعلامة «آر الـ9»، وهما الحرفان الأولان من اسمه ورقم قميصه الوطني. وتبلغ قيمة كل طابع بريدي ستة زلوتني (1.4 يورو)، وسجل ليفا 16 هدفاً خلال مشوار بولندا في تصفيات المونديال.