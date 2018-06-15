الدب الروسي يفترس الأخضر

استهل منتخب السعودية مسيرته في بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا، بالخسارة صفر - 5 أمام المنتخب الروسي في المباراة الافتتاحية للمونديال، أمس، على ملعب (لوجنيكي) بالعاصمة الروسية موسكو.

وحصل المنتخب الروسي الذي يحلم بالتأهل للأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة المسابقة عام 1986 بالمكسيك، على أول ثلاث نقاط في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبي مصر وأوروغواي اللذين يلتقيان اليوم.

تقدمت روسيا بهدف مبكر حمل توقيع يوري غازينسكي في الدقيقة 12، مسجلاً أول أهداف النسخة الحالية للبطولة.

وأضاف (البديلان) دينيس تشيريشيف وأرتيم دزيوبا الهدفين الثاني والثالث لروسيا في الدقيقتين 43 و71.

وعاد تشيريشيف لهز الشباك مجدداً، بتسجيله الهدف الرابع لروسيا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، قبل أن يختتم أليكسندر جولوفين مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع. ويلتقي المنتخب الروسي نظيره المصري في الجولة الثانية بالمجموعة، الثلاثاء المقبل، فيما يخوض منتخب السعودية اختباراً صعباً أمام منتخب أوروغواي يوم الأربعاء المقبل في الجولة ذاتها.

وبات يتعين على المنتخب (الأخضر) تحقيق نتيجة إيجابية على رفاق النجمين لويس سواريز وإدينسون كافاني، إذا أراد الحفاظ على آماله في التأهل لدور الستة عشر وتكرار إنجازه التاريخي الذي حققه في نسخة المسابقة عام 1994 بالولايات المتحدة.

تبديلات

وأجرى منتخب روسيا تبديله الأول في الدقيقة 23، حيث جاء اضطرارياً بنزول دينيس تشيريشيف بدلاً من آلان دزاجويف الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية.

وأجرى المنتخب السعودي تبديله الأول في الدقيقة 64 بنزول فهد المولد بدلاً من عبده عطيف، ليرد المنتخب الروسي بتبديله الثاني بنزول دالير كوزياييف بدلاً من أليكسندر ساميدوف.

ودفع المنتخب الروسي بتبديله الثالث في الدقيقة 70 بنزول أرتيم دزيوبا، بدلاً من سمولوف. وبدا الإرهاق واضحاً على لاعبي المنتخب السعودي في الدقائق الأخيرة، بعد تلقي مرماهم 3 أهداف، أصابت اللاعبين ببعض من الإحباط، وهو ما أتاح الفرص لروسيا لتسجيل الهدف الرابع عن طريق تشيريشيف في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع.

الخامس

وحصل المنتخب الروسي على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، في الثواني الأخيرة من عمر الزمن الرسمي للمباراة، نفذها جولوفين واضعاً الكرة على يسار المعيوف لتعانق الشباك مسجلاً الهدف الخامس لأصحاب الأرض، ويطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية، معلناً فوز روسيا 5 /‏ صفر على السعودية.