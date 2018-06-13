الأرجنتيني نيستور بيتانا حكماً رئيسياً لمباراة المونديال الافتتاحية

تم تعيين الأرجنتيني نيستور بيتانا حكماً رئيسياً للمباراة الافتتاحية لكأس العالم روسيا 2018، والتي ستجمع بين منتخبي روسيا والسعودية يوم الخميس 14 يونيو في ملعب لوجنيكي في موسكو، حسب ما أورد موقع الفيفا.

وسيُساعده في هذه المهمة مواطناه خوان بابلو بياتي وهيرنان مايدانا، بالإضافة إلى البرازيلي ساندرو ريتشي كحكم رابع. فيما سيتكوّن فريق حكام الفيديو المساعدين من ماسيميليانو إيراتي من إيطاليا (حكم الفيديو المساعد الأول)، ماورو فيجليانو من الأرجنتين (حكم الفيديو المساعد الثاني)، كارلوس أستروزا من تشيلي (حكم الفيديو المساعد الثالث) ودانييلي أورساتو من إيطاليا (حكم الفيديو المساعد الرابع).

وسيكون نيستور بيتانا ثاني حكم أرجنتيني يشارك في نسختين من كأس العالم FIFA بعد نوربيرتو كويريتزا الذي أدار مباراتين في نسخة 1970 وأخرى في عام 1978. ويُعتبر بيتانا أحد الحكام الأكثر خبرة في أمريكا الجنوبية حيث سجّل ظهوره الأول في الدوري الأرجنتيني عام 2007 وأدار مباراته الدولية الأولى عام 2010. وفي نهائيات كأس العالم البرازيل 2014 FIFA، أدار أربع مباريات، بما في ذلك مباراة فرنسا وألمانيا في الدور ربع النهائي.

عاد بيتانا إلى البرازيل في عام 2016 للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية، حيث تم تعيينه حكماً رئيساً لمباراة الدور نصف النهائي بين ألمانيا ونيجيريا. وبعد عام من ذلك، في عام 2017، أدار مباراة أخرى في الدور نصف النهائي، وقد كان ذلك في كأس القارات روسيا 2018 FIFA في المباراة التي جمعت بين ألمانيا والمكسيك.