ثلث الألمان يتوقعون احتفاظ منتخبهم باللقب

أعرب نحو ثلث الألمان في استطلاع للرأي عن توقعهم احتفاظ منتخب بلادهم بكأس العالم لكرة القدم التي حصل عليها في البرازيل قبل 4 أعوام. وأظهر الاستطلاع، الذي أجري قبل المباراة الودية بين ألمانيا والسعودية وفاز فيها المنتخب الألماني أمام السعودي بهدفين مقابل هدف واحد، أن 32% من الألمان يتوقعون فوز منتخب بلادهم باللقب وتتويجه بالكأس في نهائي البطولة بموسكو في 15 يوليو المقبل.

وفي المقابل، يتوقع 2% فقط من الذين شملهم الاستطلاع هزيمة منتخب بلادهم في دور المجموعات، بينما يتوقع 28% من الألمان أن يصل منتخبهم إلى المربع الذهبي، في حين يتوقع 17% من الذين شملهم الاستطلاع خروج المنتخب في دور الثمانية.

39 %

وعن المنتخب الأوفر حظاً بإحراز اللقب، يرى 39% من الألمان أن منتخبهم الذي يتولى تدريبه الألماني يواخيم لوف هو الأوفر حظاً، بينما رأى 12% من الألمان أن البرازيل وإسبانيا الأوفر حظاً للفوز بالكأس، تليهما فرنسا بنسبة 10%، وإنجلترا بنسبة 2% وأيسلندا بنسبة 1%.

وأعرب 30% من الألمان عن اعتقادهم بأن لوف اختار أفضل لاعبين للمنتخب للمشاركة في مونديال روسيا، بينما يرى 21% من الذين شملهم الاستطلاع الأمر على نحو مغاير، في حين لم تحسم نسبة 49% رأيها.

وحاز حارس مرمى المنتخب الألماني تأييداً واضحاً من الألمان، حيث رأى 52% من الذين شملهم الاستطلاع أن مانويل نوير يستحق أن يكون مجدداً قائد المنتخب الألماني في روسيا، بينما عارض ذلك 16% من الذين شملهم الاستطلاع.

أجرى الاستطلاع معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي. وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 4 حتى 6 يونيو الجاري، 1512 ألمانياً.