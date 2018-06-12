الشباب العرب يعلقون آمالهم على المنتخب المصري

كشف "استطلاع أصداء بيرسون- مارستيلر السنوي العاشر لرأي الشباب العربي" أن الشباب في مختلف أرجاء المنطقة يعتقدون أن المنتخب المصري يمتلك حظوظاً أكثر من أقرانه من المنتخبات العربية للوصول إلى مراحل متقدمة في نهائيات كأس العالم 2018.

ويأتي ذلك في أعقاب تأهل أربعة منتخبات عربية لخوض غمار منافسات البطولة العالمية وهي: مصر والمغرب وتونس والسعودية.

وقال اثنان من بين كل ثلاثة شباب شملهم الاستطلاع (بنسبة 65%) أنهم سيتابعون عن كثب بطولة كأس العالم التي ستنطلق في روسيا يوم 14 يونيو 2018 بمباراة تجمع بين منتخب المملكة العربية السعودية ومنتخب روسيا التي تستضيف البطولة.

ورجحّت نسبة 60% من الشابات العربيات متابعتهن للبطولة، مقابل 70% من الشبان. ومن بين العازمين على متابعة البطولة، أعرب 14% عن توقعاتهم بتتويج المنتخب الألماني بكأس بطولة كأس العالم 2018، مقابل 13% رشحوا المنتخب البرازيلي وأكدوا امتلاكه أفضل الحظوظ لحصد لقب البطولة، بينما توقع 12% ممن شملهم الاستطلاع أن يرفع المنتخب الأرجنتيني الكأس الذهبية.

ومن بين الذين سيتابعون مجريات البطولة، قال 11% أنهم سيشجعون المنتخب المصري، ليحظى بذلك بشعبية تقارب التي حظي بها المنتخب الأرجنتيني بين المشجعين (12%)، والألماني 10%.

وأظهر الاستطلاع أن المنتخب المصري من أكثر المنتخبات حظوة بالتشجيع في منافسات كأس العالم بين فئة الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة وصلت إلى 24%.

ولدى سؤالهم بالتحديد عن المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم، تصدرت مصر قائمة المنتخبات الأكثر تشجيعاً بحيازتها على دعم نحو ثلث المشمولين بنسبة 34% وترشيحها لتقديم أداء يفوق الفرق العربية الأخرى، وحلّت المغرب في المركز الثاني بنسبة 22%، وجاءت السعودية ثالثاً بنسبة 21%، وتونس رابعاً بنسبة 19%.

وفي هذا السياق، قال سونيل جون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أصداء بيرسون - مارستيلر ورئيس "بيرسون كون أند وولف الشرق الأوسط": "لا شك في أن نهائيات بطولة كأس العالم ستكون حدثاً بارزاً يترقبه الشباب في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي ضوء مشاركة هذا العدد غير المسبوق من المنتخبات العربية في البطولة، يصبح من غير المستغرب أن يؤكد اثنان من بين كل ثلاثة شباب عرب على رغبتهم بمتابعة البطولة عن كثب. فالفعاليات الرياضية العالمية على غرار بطولة كأس العالم تبعث في نفوس المشجعين في العالم العربي إحساساً بالوحدة وتلهب مشاعر عشاق الرياضة في المنطقة ككل".

تجدر الإشارة إلى إن الاستطلاع تم إجراؤه قبل تعرض نجم كرة القدم المصري محمد صلاح لإصابة في الكتف خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي جمعت ناديه ليفربول مع نادي ريال مدريد الإسباني الشهر الماضي. ومازالت مشاركة صلاح مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم في روسيا محلّ شك، لكن الآمال كبيرة بقدرته على التعافي والمشاركة في المباراة الافتتاحية للمنتخب المصري أمام منتخب الأوروغواي يوم 15 يونيو 2018.

ويعتبر "استطلاع أصداء بيرسون- مارستيلر السنوي لرأي الشباب العربي" المسح الأشمل من نوعه للشريحة السكانية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط– الشباب. ولإجراء النسخة العاشرة منه، أجرت شركة الأبحاث العالمية "بي إس بي ريسيرتش"3500 مقابلة شخصية مع شبان وشابات عرب ينتمون للفئة العمرية بين 18 و24 عاماً في دول مجلس التعاون الخليجي الست وهي دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت وعمان والبحرين، إضافة إلى دول عربية أخرى تضم العراق ومصر والأردن ولبنان وليبيا والأراضي الفلسطينية وتونس والمغرب والجزائر واليمن، خلال الفترة بين 21 يناير و20 فبراير 2018.