كأس العالم بالأرقام

شهدت بطولات كأس العالم، التي سبقت انطلاق مونديال روسيا أمس، تسجيل أرقام شيقة، حيث تم تسجيل 2379 هدفاً منذ انطلاقتها العام 1930 وحتى نسخة البرازيل 2014، كما أن أكبر غلة من الأهداف سجلت في مباراة واحدة كانت في مباراة استراليا وسويسرا والتي انتهت 7-5 لمصلحة المنتخب الأسترالي.

أما عدد المنتخبات التي فازت في جميع مبارياتها في بطولة واحدة، فهي الاوروغواي 1930، وإيطاليا 1938، والبرازيل العام 1970، وأكثر المواجهات في دور المجموعات جمعت بين ألمانيا والسويد حيث لعبا 36 مرة.

وأكثر اللاعبين مشاركة في كأس العالم، فهما الألماني لوثار ماتيوس والمكسيكي انتونيو كاربخال، اللذان لعبا 5 بطولات في كأس العالم.

وأخيرا لم يسبق حسب "روسيا اليوم" لأي منتخب مضيف أن خسر مباراته الافتتاحية.