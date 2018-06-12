بالفيديو.. تعرف إلى اللاعب الفائز 3 مرات بكأس العالم

يحتفظ أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه بمكانه كأحد أعظم اللاعبين في التاريخ بالنظر إلى أنه فاز بلقب كأس العالم ثلاث مرات.

وقد شارك في البطولة للمرة الأولى، حسب الفيفا، وهو لا يزال في السابعة عشرة من العمر في السويد 1958، وسرعان ما كرّس نفسه كنجم صاعد في سماء اللعبة. فقد سجّل ستة أهداف في أربع مباريات، بما في ذلك هدفان في المباراة النهائية التي انتهت بالفوز على السويد، ليكون ذلك بمثابة إنجاز استثنائي للاعب شاب يُشارك في كأس العالم للمرة الأولى.

وبعد ذلك بأربع سنوات، حرمته إصابة ألمّت به في المباراة الثانية من مرحلة المجموعات من فرصة التألق على أعرق مسرح كروي في العالم، إلا أن زملاءه في كتيبة السيليساو لم يخيّبوا أمله وأهدوه اللقب العالمي الثاني في مسيرته.

أما في المكسيك 1970، فقد فازت البرازيل بلقب البطولة للمرة الثالثة، وكان للنجم بيليه دور أساسي في تحقيق ذلك، فقد سجّل أهدافاً حاسمة وصنع أخرى رائعة، وكان لمجرّد وجوده على أرض الملعب وقع كبير على معنويات الخصوم، ومن المرجح أن يظلّ رقمه القياسي في البطولة صامداً لسنوات مديدة.