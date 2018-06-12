بالفيديو.. سر الرقم 2 في تاريخ كأس العالم

باتت نهائيات كأس العالم روسيا 2018 FIFA على الأبواب، ولم يتبق على انطلاقها سوى يومين.

بعد يومين، وتحديداً يوم 14 يونيو، سيشهد ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو، انطلاق العرس الكروي العالمي في نسخته الـ21، بإقامة المباراة الافتتاحية بين منتخب البلد المضيف ونظيره السعودي.

إنه الوقت المناسب إذن لمواصلة العد التنازلي، لغاية بداية أم البطولات، وسنسلط الضوء على الرقم 2 في تاريخ كأس العالم.

2 –لاعبان اثنان فقط إلى غاية الآن تمكنا حسب موقع الفيفا من التتويج بلقب نهائيات كأس العالم FIFA بثوب اللاعب والمدرب، وهما البرازيلي ماريو زاغالو والألماني فرانز بيكنباور.

كان زاغالو قد توّج بطلاً للعالم مرتين خلال مسيرته الاحترافية كلاعب، وذلك في دورتي 1958 و1962. كما قاد المنتخب البرازيلي بصفته مدرباً وطنياً للظفر بأغلى الكؤوس في نسخة المكسيك 1970.

وتوج فرانز بيكنباور باللقب العالمي في دورة 1974 كلاعب وفي نسخة 1990 كمدرب. زد على ذلك أنه كان الطرف الخاسر كلاعب في نهائي 1966 وكمدرب في نهائي 1986.