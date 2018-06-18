تقنية الفيديو تنصف المظلوم

المصدر: Ⅶ موسكو - أحمد علي

أنصفت تقنيـة الفيديو العديد من الفرق واللاعبين بعد اعتمادها في أكثر من دوري وبطولة، بعدما أصبحت مرجعاً أساسياً للحكام، وأسهمت في اتخاذ القرارات الصحيحة. وبين مؤيد ومعارض، كشف البعض أن تقنيـة الفيديو قللت إثارة مباريات كرة القدم، وأن حلاوة اللعبـة بأخطائها إلا ما ندر، إذ طرحت «البيان» السؤال على بعض المتابعين والمتخصصين في عالم التحكيم. قال عبد الله القحطاني : «بما أن هذه التقنية أُقرت بعد إجراء التجارب والاختبارات في عدد من البطولات والدوريات المعتمدة، ومن ثم تم تضمينها بقانون كرة القدم وفق الضوابط والاعتبارات المنصوص عليها في ذلك الشأن، فما علينا إلا التسليم بذلك الأمر»