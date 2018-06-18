جماهير المونديال لا تنام

المصدر: موسكو- صلاح الدين الشيحاوي

تبدع الجماهير المونديالية في تشجيع منتخباتها في شوارع موسكو والساحات العامة دون انقطاع نهاراً وليلاً، فالمشجعون لا ينامون حقاً، إذ يواصلون استعراضاتهم الفلكلورية والغنائية حتى الصباح أمام حشود من الروس المنبهرين بضيوف بلادهم.

وتزدحم الشوارع القريبة من الساحة الحمراء بمئات آلاف المشجعين من مختلف دول العالم، أغلبهم من أميركا الجنوبية، حيث اصطحبوا معهم القبعات المكسيكية والمزامير، والطبلات الضخمة، وتجاوبت السلطات الروسية مع الجماهير، فزينت الشوارع بالفوانيس ليتحول المشهد إلى مهرجان ثقافي رياضي رائع يشارك فيه كل شباب العالم بعيداً عن الصراعات والحروب .

ويساعد الجماهير في السهر والاحتفال ليلاً دون نوم قلة عدد ساعات الليل في موسكو، حيث تغرب الشمس في حدود الساعة الحادية عشرة ليلاً، وتشرق صباحاً في الثالثة والنصف.