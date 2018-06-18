تجارة التذكارات الروسية تزدهر

المصدر: موسكو - صلاح الدين الشيحاوي

تحقق محلات بيع التذكارات أرباحا قياسية الشهر الحالي في موسكو حيث تمثل القبلة الأولى لجماهير كأس العالم. فالجميع هنا في موسكو لا يفرط بفرصة اقتناء تذكارات تخلد حضوره المناسبة الكروية الكبرى. وتنتشر محال بيع التذكارات في الشوارع والساحات العامة وتعرض قطعاً وتحفاً روسية الصنع جميلة الشكل. وربما من المرات القلائل في المونديال تكون التذكارات محلية الصنع بروح البلد المنظم وليست صينية.

وتتنوع التذكارات بين الشعارات والشالات وحامل المفاتيح من جهة وبين تحف مصنوعة من الفخار بتزويق يجسد الطابع الروسي بألوان نابعة من تراث الإمبراطورية العظمى.